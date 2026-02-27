Nên duyên từ sân pickleball, cặp đôi chuyên nghiệp thông báo đính hôn

(VTC News) -

Khoảnh khắc Grayson Goldin cầu hôn Hannah Blatt. (Nguồn: @graysongoldin/Instagram)

Sau hành trình gắn bó từ những trận đấu đôi ăn ý trên sân pickleball, hai vận động viên thi đấu chuyên nghiệp Grayson Goldin và Hannah Blatt đã chính thức bước sang chương mới khi thông báo đính hôn. Thông tin được cả hai chia sẻ trên Instagram hôm 25/2, khép lại một tháng đầy biến động nhưng cũng ngập tràn cảm xúc đối với cặp đôi nổi tiếng của làng pickleball chuyên nghiệp.

Trước giải Zimmer Biomet Cape Coral Open, Goldin bất ngờ gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng khi bị hai cơn đột quỵ liên tiếp và phải nhập viện điều trị. Sự cố khiến người hâm mộ lo lắng, đồng thời buộc tay vợt này tạm dừng thi đấu để tập trung hồi phục.

Giữa quãng thời gian khó khăn ấy, màn cầu hôn mà Goldin đã âm thầm chuẩn bị từ lâu vẫn diễn ra đúng kế hoạch.

“Tôi thậm chí không chắc mình có thể thực hiện điều này sớm như vậy sau tất cả những gì đã xảy ra, nhưng tôi đã chờ đợi rất lâu để trao Hannah chiếc nhẫn này. Mọi thứ đều hoàn hảo. Cô ấy trông vô cùng xinh đẹp, thời tiết tuyệt vời, và biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy là điều tôi sẽ không bao giờ quên. Tạ ơn Chúa đã ban phước cho tôi được chứng kiến khoảnh khắc này", Goldin chia sẻ.

Grayson Goldin và Hannah Blatt đã chính thức bước sang chương mới khi thông báo đính hôn. (Nguồn: @hannahblatt/Instagram)

Lời cầu hôn diễn ra tại quê nhà của họ ở Palm Beach, bang Florida (Mỹ). Trong khung cảnh lãng mạn, Blatt xuất hiện với chiếc váy trắng dài thanh lịch, khoác áo len trắng xanh nhẹ nhàng trên vai. Điểm nhấn của buổi lễ là chiếc nhẫn đính hôn với viên kim cương hình bầu dục lấp lánh trên tay cô.

Nam tay vợt xúc động chia sẻ: “Hai tuần vừa qua có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất, và giờ lại là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Cuộc sống thật khó lường, giờ thì tôi đã có thể gọi người phụ nữ tuyệt vời này là vị hôn thê của mình”.

Blatt cũng đăng tải bài viết riêng, gọi tháng Hai là “tháng nhiều biến cố nhất trong cuộc đời”, nhưng khẳng định cả hai đã kết thúc nó bằng một khởi đầu tích cực và đầy hy vọng cho tương lai.

Câu chuyện tình của Goldin và Blatt khởi nguồn rất đúng với tinh thần thể thao: từ sự ăn ý trong thi đấu. Ban đầu, Goldin khá dè dặt với nội dung đôi nam nữ hỗn hợp vì cho rằng việc tìm được người chơi phù hợp là điều không hề dễ dàng. Mọi thứ chỉ thay đổi khi anh gặp Blatt tại một sân bóng ở Florida - nơi họ lần đầu chơi cùng nhau.

Grayson Goldin và Hannah Blatt đã là đồng đội trên sân pickleball trong thời gian dài. (Nguồn: @hannahblatt/Instagram)

Những trận đấu hỗn hợp nhanh chóng cho thấy sự kết nối đặc biệt giữa hai người. “Chúng tôi có sự ăn ý tuyệt vời cả ở trên sân lẫn trong các vấn đề hàng ngày”, Goldin từng chia sẻ.

Khi cùng tham dự một giải đấu thuộc hệ thống APP (hệ thống giải đấu Pickleball chuyên nghiệp hàng đầu thế giới), họ lần đầu vượt qua vòng loại và liên tiếp đánh bại nhiều đối thủ mạnh. Đó được coi là bước ngoặt đưa cả hai tiến gần hơn, không chỉ với sự nghiệp mà còn trong tình cảm.

Từ đồng đội lý tưởng trong thi đấu, họ dần trở thành một cặp đôi ngoài đời thực. Goldin từng đùa rằng bí quyết gây ấn tượng với một nữ vận động viên pickleball là “một cú thuận tay thật mạnh”, nhưng anh cũng nhấn mạnh yếu tố quan trọng hơn cả là luôn sống thật với chính mình.

Anh cho biết thêm rằng thi đấu chuyên nghiệp cùng người yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Áp lực chiến thắng đôi khi khiến cảm xúc trở nên căng thẳng hơn, bởi cả hai đều không muốn khiến đối phương thất vọng. Tuy vậy, chính sự thấu hiểu và ủng hộ lẫn nhau đã giúp họ vượt qua những thử thách ấy.

“Chúng tôi có cơ hội cùng nhau đi du lịch và đó thực sự là những trải nghiệm tuyệt vời. Cô ấy luôn cổ vũ tôi từ băng ghế dự bị mỗi khi thi đấu. Thật tuyệt khi nhận được sự đồng hành ấy", Goldin nói.

Grayson Goldin là vận động viên pickleball chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, hiện xếp hạng 2 nội dung đơn trên hệ thống APP Tour và đứng thứ 23 trên bảng xếp hạng PPA. Goldin đã giành tổng cộng 9 huy chương tại các giải đấu chuyên nghiệp, trong đó có hai HCV tại APP Cincinnati Open các năm 2024 và 2025. Anh cũng sở hữu nhiều chiến thắng trước các tay vợt hàng đầu PPA ở cả nội dung đơn lẫn đôi.

Trong khi đó, Hannah Blatt bắt đầu sự nghiệp thể thao trên sân bóng quần (squash) và nhanh chóng khẳng định tài năng khi còn rất trẻ. Hiện nay, cô là vận động viên pickleball chuyên nghiệp sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ hành trình thi đấu, tập luyện và cuộc sống thể thao của mình với người hâm mộ.