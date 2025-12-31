Tác dụng không ngờ của Pickleball, từ sân chơi biến thành chốn hẹn hò

(VTC News) -

Theo tờ NY Post, tại New York, nơi các ứng dụng hẹn hò từng thống trị đời sống tình cảm của giới trẻ, một xu hướng mới đang âm thầm lên ngôi: tìm người yêu trên sân pickleball. Không cần quẹt phải, quẹt trái, không cần nhắn tin làm quen, chỉ cần cầm vợt bước ra sân, những mối quan hệ lãng mạn đã tự nhiên hình thành giữa các cú giao bóng.

Tờ báo Mỹ ghi nhận nhiều sân pickleball như Houston & Sixth Avenue hay Pier 2 (khu Dumbo) đang dần trở thành “điểm hẹn” mới của giới trẻ độc thân. Hình thức open play (chơi tự do, thay đổi bạn đánh theo từng lượt) tạo nên môi trường kết nối cởi mở, nơi người chơi vừa vận động, vừa trò chuyện, thậm chí có thể làm quen và tán tỉnh giữa những pha giao bóng.

Không gian sân nhỏ, nhịp độ chơi vừa phải và bầu không khí thoải mái khiến pickleball trở thành môn thể thao “dễ yêu”. Người chơi không phải gồng mình thi đấu căng thẳng, mà có đủ thời gian để nói chuyện, trêu đùa và quan sát đối phương.

“Mọi người ở đây rất thân thiện, có cạnh tranh nhưng theo hướng tích cực. Chỉ cần chơi vài trận là đã có chuyện để nói với nhau rồi”, Christina Ali, một người chơi pickleball chia sẻ.

Tờ NY Post cho biết với nhiều người trẻ, pickleball mang đến cảm giác kết nối “đời thực” mà họ đã bỏ lỡ quá lâu. Không rượu bia ồn ào như quán bar, không hồ sơ cá nhân được tô vẽ như trên app, mọi thứ diễn ra trực tiếp, tự nhiên và chân thật.

Không ít cặp đôi tại New York thừa nhận họ quen nhau nhờ pickleball. Có người bắt đầu từ một trận đấu ngẫu nhiên, có người xin số điện thoại đối phương sau khi thua hoặc thắng. Nhiều người cho biết họ cảm thấy thoải mái hơn khi nói rằng mình quen người yêu trên sân pickleball, thay vì qua ứng dụng hẹn hò.

Một nghiên cứu mới đây của ứng dụng hẹn hò Feeld cho thấy, niềm đam mê thể thao và vận động thể chất đang dần trở thành “chất xúc tác” mới cho các mối quan hệ lãng mạn, đặc biệt trong giới trẻ. Bước sang năm 2026, cách tìm kiếm tình yêu đang thay đổi rõ rệt: Thay vì dán mắt vào màn hình điện thoại, nhiều người chọn bước ra sân thể thao để gặp gỡ và kết nối.

Theo các chuyên gia của Feeld, những buổi hẹn gượng gạo hay các cuộc trò chuyện chóng vánh qua ứng dụng không còn là lựa chọn ưu tiên. Thay vào đó, ngày càng nhiều người tìm kiếm cơ hội làm quen qua việc tham gia các câu lạc bộ hay sân tập thể thao. Các hoạt động thể chất giúp cơ thể giải phóng endorphin, đồng thời thúc đẩy serotonin và dopamine - những “liều thuốc hạnh phúc” giúp con người dễ gắn kết với nhau hơn.

Tiến sĩ Luke Brunning, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tình yêu, Tình dục và Các mối quan hệ thuộc Đại học Leeds, cho rằng xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách giới trẻ nhìn nhận chuyện hẹn hò. Họ ngày càng đề cao trải nghiệm chung và tương tác trực tiếp ngoài đời thực.

“Việc phụ nữ ngày càng chủ động tham gia thể thao, cùng với lối sống đề cao sức khỏe và thể lực, đã tạo điều kiện để thể thao giữ vai trò ngày càng quan trọng trong văn hóa hẹn hò hiện đại”, tiến sĩ Brunning nhận định.

Dữ liệu từ nghiên cứu của Feeld cho thấy, trong 10 sở thích tăng trưởng nhanh nhất của Gen Z, có tới 8 lĩnh vực liên quan đến thể thao. Mức độ quan tâm đến các môn như tennis, bóng đá, bóng rổ và thể dục nói chung tăng từ 300% đến 600%.

Cụ thể, bóng đá ghi nhận mức tăng gần 600%, trong khi bóng rổ, chạy bộ, bơi lội và tập gym tăng khoảng 350%. Từ chỗ chỉ là không gian tập thể dục công cộng, các sân thể thao dần trở thành “điểm hẹn” quen thuộc, nơi nhiều mối quan hệ tình cảm được hình thành.

Không chỉ vậy, kiểu hẹn hò này còn giúp giảm đáng kể áp lực vốn gắn liền với các ứng dụng hẹn hò: không lo bị “ghost” (hành động ngó lơ đột ngột, cắt đứt quan hệ mà không giải thích), không phải căng thẳng chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên, và cũng không cần lướt qua hàng loạt hồ sơ cá nhân khô khan.

“Đây là cách kết nối tự nhiên hơn rất nhiều. Và ngay cả khi không tìm được tình yêu, ít nhất bạn cũng có thêm một buổi tập luyện tốt cho sức khỏe”, một chuyên gia của Feeld chia sẻ.