Nam thanh niên vụ xô xát ở Ninh Bình từng làm tại nhà hàng Cường Dê

(VTC News) -

Liên quan vụ xô xát giữa anh Nguyễn Văn Thắng và ông Dương Văn Hưng, nhân viên nhà hàng Cường Dê, đang được chia sẻ trên mạng xã hội, anh Nguyễn Văn Hào, chủ nhà hàng, cho biết thêm thông tin về mối quan hệ giữa hai bên trước khi xảy ra xô xát.

Anh Thắng (trái) và ông Hưng trong đoạn clip ghi lại vụ việc trước nhà hàng Cường Dê.

Theo anh Hào, trước khi mở nhà hàng riêng, anh Thắng từng làm việc tại Cường Dê.

“Thắng làm ở nhà hàng từ năm 2018 đến khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020. Khi đó, Thắng làm nhân viên phục vụ khách tại quán”, anh Hào nói.

Chủ nhà hàng cho biết trong thời gian anh Thắng làm việc tại đây, hai bên không xảy ra mâu thuẫn. Nhà hàng cũng tạo điều kiện cho nhân viên trong quá trình làm việc.

Theo anh Hào, thời điểm đó, thu nhập của anh Thắng tại nhà hàng hơn 10 triệu đồng/tháng.

Sau giai đoạn dịch COVID-19, anh Thắng không còn làm việc tại Cường Dê và sau đó mở nhà hàng riêng.

Liên quan vụ việc đang được quan tâm, anh Hào cho biết đến nay hai bên chưa trực tiếp trao đổi mà chỉ phối hợp làm việc với cơ quan chức năng.

“Gia đình bạn ấy cũng chưa qua trao đổi. Hai bên đều đã lên làm việc tại Công an phường”, anh Hào nói.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa anh Nguyễn Văn Thắng và ông Dương Văn Hưng, nhân viên nhà hàng Cường Dê.

Theo nội dung clip, hai người xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Hưng cầm một vật có hình dạng giống điếu cày đuổi theo anh Thắng. Đoạn clip sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên, ông Hưng cho biết trước khi xảy ra xô xát, hai người đã lời qua tiếng lại. Theo lời ông Hưng, sau khi bị chửi bới, xúc phạm, thách thức và phun trầu vào mặt, ông tức giận rồi xảy ra va chạm với anh Thắng.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Công an phường Tây Hoa Lư cho biết đơn vị đã ghi nhận hiện trường, điều tra, làm rõ vụ xô xát xảy ra trước một nhà hàng thịt dê trên địa bàn.