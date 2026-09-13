Nam sinh lớp 10 ‘độ’ IC, xe đạp điện hiển thị tốc độ 99 km/h

(VTC News) -

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 17h20 ngày 11/9, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 tuần tra trên đường Bách Lẫm, phường Yên Bái, phát hiện một học sinh đi xe đạp điện với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm.

CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển được xác định là N.K.T. (SN 2011), học sinh lớp 10, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cụm đồng hồ của xe hiển thị tốc độ tối đa lên tới 99 km/h. Trong khi đó, tốc độ thiết kế của phương tiện này không quá 25 km/h.

Cụm đồng hồ của chiếc xe sau khi độ IC có mức hiển thị tốc độ tối đa tới 99 km/h. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Làm việc với CSGT, nam sinh cho biết đã lắp thêm bộ IC nhằm tăng tốc độ xe so với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất.

Theo lực lượng chức năng, việc tự ý thay đổi bộ phận của xe để tăng khả năng vận hành tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Khi phương tiện được vận hành ở tốc độ cao hơn nhiều so với thiết kế, các bộ phận như hệ thống phanh, lốp, khung xe và những chi tiết liên quan có thể không còn phù hợp với đặc tính vận hành mới.

Đối với trường hợp này, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp máy, đồng thời tạm giữ phương tiện.

Nam sinh N.K.T. (áo trắng). (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

CSGT cũng yêu cầu tháo bộ IC đã được lắp thêm, đưa chiếc xe về trạng thái thiết kế ban đầu và phối hợp với gia đình học sinh để khắc phục.

Đội CSGT đường bộ số 3 khuyến cáo phụ huynh thường xuyên kiểm tra phương tiện mà con em sử dụng, không để học sinh tự ý thay đổi IC, tăng công suất hoặc can thiệp vào tốc độ thiết kế của xe đạp máy, xe đạp điện.

Lực lượng chức năng lưu ý phương tiện đúng thiết kế, đúng quy định và phù hợp với lứa tuổi là một trong những yếu tố giúp hạn chế nguy cơ mất an toàn khi học sinh tham gia giao thông.