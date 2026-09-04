Chưa đủ tuổi đi xe máy, nam sinh lớp 12 vẫn mượn xe của bố mẹ chở em đi học

Sáng 4/9, lực lượng CSGT và công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, phụ huynh trong những ngày đầu năm học mới.
Các tổ công tác tập trung kiểm tra những hành vi có nguy cơ gây tai nạn như học sinh chưa đủ tuổi sử dụng xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định. Những trường hợp tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, độ, chế, “kích tốc” xe điện cũng nằm trong diện kiểm tra.
Đáng chú ý, lực lượng chức năng đồng thời làm rõ trách nhiệm của phụ huynh, người quản lý phương tiện khi giao xe hoặc để người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông sử dụng. Qua đó, CSGT hướng tới việc nâng cao trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh chấp hành quy định về an toàn giao thông.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News từ 6h30 cùng ngày tại khu vực ngã tư Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh (phường Hà Đông), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm.
Trong số này, lỗi phổ biến là không đội mũ bảo hiểm, trong đó có trường hợp phụ huynh chở con nhưng người ngồi phía sau không đội mũ.
Khoảng 6h35, tổ công tác phát hiện hai thanh thiếu niên đi xe máy từ đường Tố Hữu về hướng Lê Văn Lương. Người ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm nên cảnh sát ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.
Làm việc với CSGT, người cầm lái cho biết đang là học sinh lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Sáng cùng ngày, nam sinh này mượn xe máy của bố mẹ để chở em sinh năm 2009 đi học.
Nam sinh thừa nhận cả bản thân đã chở theo em phía sau không đội mũ bảo hiểm. Người cầm lái cũng biết mình chưa đủ tuổi để sử dụng xe máy nhưng vì vội đi học nên vẫn mượn xe của bố mẹ. “Sáng nay, vội đến trường nên anh của em đã mượn xe máy của bố mẹ để đèo em đi học. Em do chủ quan nhà gần nên không đội mũ bảo hiểm. Em biết việc anh chưa đủ tuổi mà đi xe máy là sai, chúng em sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm”, A.M. (SN 2009, ở phường Hà Đông) nói.
Khoảng 5 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện một phụ huynh chở con gái phía sau nhưng không đội mũ bảo hiểm.
Người này cho biết do sáng vội nên chưa kịp chuẩn bị mũ cho con và thừa nhận hành vi trên là vi phạm.
Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến, tổ trưởng tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7, cho biết việc kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho học sinh ngay từ đầu năm học.
Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến, qua thực tế kiểm tra, các lỗi như học sinh chưa đủ tuổi sử dụng xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều và sử dụng phương tiện đã tự ý thay đổi kết cấu vẫn xuất hiện. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, trong khi kỹ năng xử lý tình huống và nhận diện nguy hiểm của học sinh còn hạn chế. “Lực lượng CSGT đặc biệt lưu ý tình trạng học sinh chưa đủ tuổi sử dụng xe máy, xe điện có tốc độ cao hoặc phương tiện bị độ, chế, “kích tốc”. Việc thay đổi kết cấu nhằm tăng khả năng vận hành của xe, trong khi người sử dụng chưa có đầy đủ kỹ năng tham gia giao thông, có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn”, Thiếu tá Tiến thông tin.
Thời gian tới, CSGT Hà Nội tiếp tục kiểm tra tại các tuyến đường, khu vực trường học, đồng thời phối hợp với nhà trường và gia đình tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh việc xử lý học sinh, trách nhiệm của phụ huynh cũng được lực lượng chức năng đặt ra. Cha mẹ là người trực tiếp quản lý phương tiện và trong nhiều trường hợp là người giao xe cho con. Vì vậy, với trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện tham gia giao thông, trách nhiệm của người giao phương tiện sẽ được xem xét, xử lý theo quy định.
Theo Phòng CSGT Hà Nội, trong 8 tháng đầu năm, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn thành phố giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông trong học sinh vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng chức năng xác định việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng là yếu tố quan trọng để hình thành thói quen chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh, hạn chế nguy cơ tai nạn trong lứa tuổi này.
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