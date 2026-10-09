Hoài Lâm bất ngờ viết tâm thư xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng, nhắc đến Hoài Linh

(VTC News) -

Mới đây, Hoài Lâm gây chú ý khi đăng tâm thư trên trang cá nhân, nhìn lại những điều đã qua và gửi lời xin lỗi đến Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ cho biết bản thân từng có cách “nghỉ ngơi không đúng” cùng những chia sẻ, suy nghĩ tiêu cực trên mạng xã hội, khiến những người yêu thương anh buồn lòng.

Hoài Lâm bất ngờ viết tâm thư, gửi lời xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng và cảm ơn những người từng dìu dắt anh trên con đường nghệ thuật.

Trong bài viết, Hoài Lâm xưng “con”, gọi Đàm Vĩnh Hưng là “sư phụ”. Nam ca sĩ thừa nhận những hành động của mình trong thời gian trước đây có thể khiến người thân, thầy cô và những người từng giúp đỡ anh thất vọng.

Hoài Lâm cũng nhìn nhận con đường nghệ thuật mà anh có được hôm nay không chỉ đến từ năng khiếu. Anh nhắc đến cha mẹ, những người thầy, khán giả và những người đã trao cho mình cơ hội đứng trên sân khấu.

Theo nam ca sĩ, điều anh cần làm lúc này không phải chỉ là nói lời xin lỗi mà phải sửa sai bằng hành động. Hoài Lâm cho biết muốn trở lại ca hát, từ những sân khấu lớn đến các chương trình nhỏ, đám tiệc, hội chợ hay những sân khấu cộng đồng.

Anh đặt mục tiêu làm việc chăm chỉ, tự kiếm tiền để lo cho gia đình, con cái và thực hiện những trách nhiệm của mình. Khi kinh tế ổn định hơn, Hoài Lâm mong có thể làm nhiều hoạt động thiện nguyện để đáp lại tình cảm mà khán giả dành cho anh.

“Con cũng có một ước mong rất đời thường là một ngày nào đó con sẽ thật vững vàng, thật thành công và có thật nhiều tiền. Không phải để hơn ai, mà để có thể lo được cho những người mình thương và giúp được nhiều người hơn. Con tin nếu mình cố gắng thật lòng thì rồi sẽ làm được”, nam ca sĩ chia sẻ.

Trong tâm thư, Hoài Lâm dành lời cảm ơn đến cha mẹ, “bố” Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Hứa Minh Đạt cùng những người từng chỉ dạy, đồng hành với anh từ những ngày đầu bước vào nghề.

Động thái này gây chú ý bởi Hoài Lâm từng có quãng thời gian dài gặp nhiều biến động trong sự nghiệp và đời sống. Mối quan hệ giữa anh với cha nuôi Hoài Linh cũng từng có thời gian được cho là rạn nứt, trước khi hai người nối lại tình cảm.

Đàm Vĩnh Hưng dự đám cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh.

Bên dưới bài viết, Đàm Vĩnh Hưng để lại lời động viên dành cho học trò. Anh cho rằng Hoài Lâm chỉ cần thực hiện những điều được mình nhắn nhủ thì có thể đạt được điều mong muốn. Đàm Vĩnh Hưng cũng nhận định khán giả vẫn sẵn lòng đón nhận Hoài Lâm vì họ hiểu nam ca sĩ vốn hiền lành, đáng yêu.

Đàm Vĩnh Hưng đồng thời khuyên Hoài Lâm tìm một người đại diện và công ty quản lý chuyên nghiệp để giúp anh trở lại với kỷ luật làm nghề, trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng cạnh tranh.

Trước đó, ngày 6/10, Hoài Lâm tổ chức đám cưới tại quê nhà Vĩnh Long. Đàm Vĩnh Hưng cũng có mặt, song ca cùng Hoài Lâm trong tiệc cưới có khoảng 200 khách.

Hoài Lâm tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995 tại Vĩnh Long trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha mẹ anh từng quản lý một đoàn cải lương ở quê. Năm 13 tuổi, Hoài Lâm được NSƯT Hoài Linh nhận làm con nuôi, đặt nghệ danh và dìu dắt vào con đường ca hát. Anh cũng được Đàm Vĩnh Hưng hướng dẫn về âm nhạc.

Năm 2014, Hoài Lâm vụt sáng khi giành quán quân Gương mặt thân quen ở tuổi 19, từ đó trở thành một trong những giọng ca trẻ được chú ý. Anh ghi dấu với chất giọng giàu cảm xúc qua các ca khúc như Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nam ca sĩ nhiều lần gián đoạn bởi những biến động trong đời sống riêng. Cuối năm 2018, anh tuyên bố tạm ngừng ca hát, về quê nghỉ ngơi. Đến năm 2020, Hoài Lâm trở lại và tạo dấu ấn với Hoa nở không màu, ca khúc giúp anh giành giải Ca khúc của năm tại Cống hiến.

Những năm gần đây, nam ca sĩ hoạt động cầm chừng, chủ yếu xuất hiện tại các sân khấu nhỏ và phòng trà.