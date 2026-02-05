'Người tình' xinh đẹp kém 9 tuổi của Thanh Sơn trên phim giờ vàng VTV là ai?

(VTC News) -

Nữ diễn viên Yến My nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả khi góp mặt trong bộ phim Đồng hồ đếm ngược trên VTV3. Trong phim cô vào Minh Anh - người yêu của Thành (Thanh Sơn thủ vai). Minh Anh là diễn viên múa, chăm chỉ, nỗ lực, biết đồng cam cộng khổ với người khác. Tưởng như luôn biết hy sinh vì người khác, nhưng trong những thời điểm quan trọng thì cô lại có những quyết định không ngờ.

Nữ diễn viên Yến My đóng vai người yêu của Thành (Thanh Sơn) trong phim "Đồng hồ đếm ngược".

Đây là lần đầu tiên Yến My và Thanh Sơn đóng cặp trên màn ảnh. Dù kém đàn anh 9 tuổi, Yến My vẫn cho thấy sự ăn ý với Thanh Sơn qua những phân đoạn tình cảm tự nhiên, giàu cảm xúc. Trên các diễn đàn phim ảnh và mạng xã hội, cặp đôi Thành – Minh Anh liên tục được khán giả “đẩy thuyền” nhờ phản ứng hóa học tốt và diễn xuất chân thật.

Yến My có chút lo lắng, áp lực khi đóng cặp với Thanh Sơn.

Chia sẻ về lần hợp tác đầu tiên với đàn anh, Yến My cho biết cô vui và may mắn. Nữ diễn viên đánh giá Thanh Sơn là người giàu kinh nghiệm, làm việc nghiêm túc nhưng gần gũi, luôn sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ bạn diễn trong từng phân đoạn. Theo Yến My, quá trình làm việc cùng Thanh Sơn giúp cô hiểu nhân vật sâu hơn và tự tin hơn trước ống kính.

Yến My cũng cho biết bản thân có chút lo lắng khi bị đặt lên bàn cân với những bạn diễn nữ từng đóng cặp cùng Thanh Sơn. Tuy nhiên, cô cho rằng mỗi diễn viên đều có màu sắc riêng và điều quan trọng nhất là sống trọn với nhân vật. Nữ diễn viên tin khán giả đủ tinh tế để cảm nhận sự khác biệt trong từng sự kết hợp và mong lần hợp tác này mang lại cảm giác mới mẻ.

Trước "Đồng hồ đếm ngược", Yến My từng góp mặt trong các bộ phim như "Không thời gian", "Cuộc chiến không giới tuyến", "Gặp em ngày nắng".

Yến My sinh năm 2000, là thủ khoa đầu ra của khoa Sân khấu Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trước bộ phim Đồng hồ đếm ngược, cô từng tham gia một số phim truyền hình như Cuộc chiến không giới tuyến (vai Mây), Gặp em ngày nắng (vai Quỳnh), Không thời gian (vai Hạnh).

Bên cạnh phim truyền hình, Yến My cũng là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch. Từ khi đang học năm thứ hai Đại học Sân khấu điện ảnh, Yến My được giao vai chính ở nhà hát. Từ đó đến nay, cô “bỏ túi” kha khá các vở diễn sân khấu. như Xeo trong Tiếng giày đêm của đạo diễn Lê Mạnh Hùng; vai Cẩm Phô trong Trại hoa vàng của đạo diễn Lê Ánh Tuyết; vai Ngọc Huyền trong vở Tái sinh của đạo diễn Bùi Như Lai; vai Maria trong vở Quan Thanh tra của đạo diễn Lê Mạnh Hùng...

Cô là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch.

Là thủ khoa đầu ra của khoa Sân khấu - Điện ảnh, Yến My từng thừa nhận bản thân có lúc chủ quan, cho rằng con đường làm nghề sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, những lần đi casting không thành công khiến cô nhìn lại thực tế và nghiêm túc trau dồi kỹ năng. Với nữ diễn viên trẻ, mỗi giai đoạn làm nghề đều là một thử thách, nhưng cũng là cơ hội để trưởng thành và khẳng định bản thân.

Ngoài đời, Yến My có vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo và phong cách giản dị. Cô ưu tiên lối trang điểm nhẹ, trang phục tối giản, giữ hình ảnh trẻ trung, nữ tính. Theo Yến My, việc quay phim kết hợp diễn sân khấu giúp cô vận động thường xuyên, nhờ đó duy trì vóc dáng ổn định mà không cần ăn kiêng khắt khe.