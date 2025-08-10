Mỹ muốn mở rộng hiện diện quân sự tại Campuchia

Tờ Washington Post ngày 9/8 đưa tin các quan chức chính quyền Mỹ đang kỳ vọng, việc áp thuế 49% đối với hàng hóa Campuchia của Tổng thống Donald Trump sẽ gây sức ép buộc chính quyền Phnom Penh cho phép Hải quân Mỹ tiến hành các hoạt động thăm viếng thường niên, cũng như các cuộc tập trận tại căn cứ hải quân Ream ở phía Tây Nam Campuchia.

Tờ Washington Post dẫn các tài liệu nội bộ của chính phủ Mỹ cho biết, Washington ngày càng lo ngại về sự hiện diện của hải quân Trung Quốc tại căn cứ Ream, nơi có thể tiếp cận trực tiếp khu vực Biển Đông đang tranh chấp.

Tàu sân bay của Mỹ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Các tài liệu cũng cho thấy Mỹ muốn Campuchia cấm Trung Quốc "triển khai quân đội bên ngoài căn cứ Ream".

Trước đó, trưởng đoàn đàm phán thương mại của Campuchia với Mỹ - Phó Thủ tướng Sun Chanthol ngày 8/7 hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump giảm mức thuế đe dọa từ 49% xuống 36% đối với quốc gia Đông Nam Á này.

Phát biểu với báo giới tại Phnom Penh, Phó Thủ tướng Sun Chanthol coi đây là kết quả tích cực trong giai đoạn đầu đàm phán về thuế và kỳ vọng vẫn còn cơ hội đàm phán thêm để giảm tiếp mức thuế này.