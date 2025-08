Nguồn cơn tranh cãi khiến Mỹ - Nga căng thẳng, điều cả tàu ngầm hạt nhân

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/8 xác nhận rằng đặc phái viên Steve Witkoff sẽ đến thăm Nga vào tuần tới. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Nga sắp có hiệu lực và căng thẳng hai bên leo thang xung quanh tranh cãi triển khai tàu ngầm.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa Mỹ cho biết thêm ông Witkoff sẽ đến thăm Nga "tuần tới, thứ Tư hoặc thứ Năm". Tổng thống Nga Vladimir Putin từng gặp ông Witkoff nhiều lần tại Moskva.

Khi các phóng viên hỏi ông Witkoff muốn gửi thông điệp gì tới Moskva, và liệu Nga có thể làm gì để tránh các lệnh trừng phạt, ông Trump trả lời: "Hãy đạt được một thỏa thuận".

Chuyện gì đã xảy ra?

Mọi chuyện bắt đầu hôm 28/7 khi cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev phàn nàn về việc ông Trump ra “tối hậu thư” - rút ngắn thời hạn để Nga thay đổi hướng đi trong xung đột Ukraine xuống 10 ngày. Ông Trump cảnh báo nếu không có bước tiến đáng kể trong vấn đề Ukraine, Nga sẽ phải đối mặt với áp lực kinh tế gia tăng từ Mỹ.

"Mỗi tối hậu thư mới đều là một mối đe dọa và một bước tiến tới chiến tranh", ông Medvedev viết bằng tiếng Anh trên trang X.

Ông Trump phản pháo lúc nửa đêm hôm 31/7, chỉ trích ông Medvedev và nói ông “hãy cẩn thận lời nói” khi đang đề cập đến một lĩnh vực nguy hiểm.

Chỉ vài giờ sau, ông Medvedev đáp trả, gợi ý rằng ông Trump nên xem loạt phim truyền hình về ngày tận thế "The Walking Dead", nhắc đến hệ thống của Liên Xô cũ có thể tung ra một cuộc tấn công hạt nhân tự động vào phút chót.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/8 cho biết ông ra lệnh bố trí hai tàu ngầm hạt nhân ở "các khu vực thích hợp" để đáp trả những phát biểu của cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev về nguy cơ chiến tranh giữa hai nước sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump nói thêm: "Lời nói rất quan trọng, và thường có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, tôi hy vọng đây sẽ không phải là một trong những trường hợp đó".

Hải quân Mỹ và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về phát biểu của ông Trump hoặc về việc liệu tàu ngầm có được di chuyển trên thực tế hay không. Quân đội Mỹ hiếm khi nói về việc triển khai hay vị trí của các tàu ngầm do tính chất nhạy cảm.

Có đáng lo ngại?

Một số chuyên gia an ninh cho biết bất kỳ lời phát biểu nào của tổng thống Mỹ về tiềm năng năng lực quân sự hạt nhân đều có thể gây lo ngại, đồng thời lưu ý rằng Mỹ từ trước đến nay vẫn luôn kiềm chế không so sánh với Nga về khả năng đe dọa hạt nhân do những rủi ro liên quan đến loại vũ khí hủy diệt nhất thế giới này.

Chuyên gia Hans Kristensen thuộc Liên đoàn Các nhà Khoa học Mỹ cho rằng các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ - một phần bộ ba hạt nhân bên cạnh máy bay ném bom và tên lửa đất đối đất - luôn được bố trí để có khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào các mục tiêu ở Nga.

"Các tàu ngầm luôn ở đó mọi lúc và không cần phải di chuyển vào vị trí”, ông nói.

Tuy nhiên, một số chuyên gia khác cho rằng cả lời nói của ông Trump lẫn ông Medvedev đều chủ yếu nhằm truyền tải thông điệp, không nhất thiết đồng nghĩa với đe dọa quân sự.

Mỹ có 14 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio, mỗi tàu có khả năng mang theo tới 24 tên lửa đạn đạo Trident II D5, có thể mang nhiều đầu đạn nhiệt hạch với tầm bắn lên tới khoảng 7.400 km.

Theo nhóm kiểm soát vũ khí Sáng kiến Răn đe Hạt nhân, mỗi thời điểm có từ 8 đến 10 tàu ngầm lớp Ohio được triển khai.

Về hòa đàm Ukraine, Tổng thống Nga Putin hôm 1/8 cho biết Moskva hy vọng sẽ có thêm các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng diễn biến cuộc chiến đang có lợi cho họ.