Campuchia – Thái Lan họp khẩn ở Malaysia,chốt thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn

(VTC News) -

Các quan chức quốc phòng cấp cao của Campuchia và Thái Lan nhóm họp tại Malaysia nhằm thảo luận và tiến tới ký kết một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn, chấm dứt cuộc xung đột biên giới kéo dài năm ngày vào tháng Bảy khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân phải sơ tán.

Thái Lan và Campuchia đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn sau cuộc họp bất thường của Ủy ban Biên giới chung (GBC). Cả hai bên cam kết dừng mọi hình thức tấn công vũ trang, kiềm chế di chuyển quân đội, tránh các hành động khiêu khích và duy trì việc triển khai quân hiện tại dọc biên giới.

Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Saifuddin Nasution Ismail và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Tướng Tea Seiha trước phiên họp của Ủy ban Biên giới Tổng hợp Đặc biệt (GBC). (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận này diễn ra sau một cuộc xung đột mới gần chợ An Ses ở tỉnh Preah Vihear của Campuchia, nơi quân đội Campuchia được cho là đã cắt đứt hàng rào thép gai do lực lượng Thái Lan dựng lên vào ngày 5/8. Quân đội Thái Lan đã đáp trả bằng cách tái triển khai hàng rào và tăng cường tuần tra trong khu vực tranh chấp, làm leo thang căng thẳng chỉ vài giờ trước khi cuộc họp GBC được triệu tập.

Báo Khmer Times cho biết, Thủ tướng Hun Manet đã ca ngợi thành công của Cuộc họp Ủy ban Biên giới chung bất thường (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan, được tổ chức vào ngày 7/8 tại Kuala Lumpur, là bước tiến quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định dọc theo biên giới chung.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Campuchia đã chúc mừng cả hai bên về cuộc đối thoại hiệu quả và nhấn mạnh sự hiện diện của các quan sát viên từ Malaysia, Mỹ, Trung Quốc như minh chứng cho sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế đối với các nỗ lực hòa bình khu vực.

Ông Hun Manet cho biết: "Cuộc gặp là kết quả trực tiếp của các cuộc hội đàm đặc biệt mà tôi đã có với Ngài Phumtham Wechayachai, Quyền Thủ tướng Vương quốc Thái Lan, tại Putrajaya, Malaysia, vào ngày 28/7".

“Các cuộc đàm phán đó, do Malaysia và Mỹ đồng chủ trì với sự tham gia tích cực của Trung Quốc, đã đặt nền móng cho thỏa thuận quan trọng này.”

Hai nước cũng nhất trí đẩy nhanh việc thành lập Nhóm Quan sát viên ASEAN để giám sát việc tuân thủ lệnh ngừng bắn. Trong thời gian chờ đợi, một nhóm quan sát viên tạm thời do tùy viên quốc phòng Malaysia dẫn đầu sẽ được triển khai để giám sát ngay lập tức.