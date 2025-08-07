Campuchia - Thái Lan ký thỏa thuận 13 điểm về ngừng bắn

(VTC News) -

Vào ngày 7/8, Campuchia và Thái Lan tham gia cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Cuộc họp do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Seiha, và Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Nattaphon Nakphanit đồng chủ trì.

Tại cuộc họp, hai bên tiến hành ký kết thỏa thuận 13 điểm nhằm chấm dứt hành động thù địch và tránh khiêu khích dọc khu biên giới.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha (trái) và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit tại Kuala Lumpur ngày 7/8. (Ảnh: Khaosod)

Trọng tâm của thỏa thuận là cam kết chắc chắn về lệnh ngừng bắn hoàn toàn, bao gồm việc chấm dứt mọi hình thức tấn công quân sự hoặc bằng hình thức khác nhằm vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự và mục tiêu quân sự. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 0h ngày 28/7, yêu cầu hai bên tạm dừng triển khai quân đội và tránh mọi hoạt động di chuyển hoặc tăng cường lực lượng có thể làm gia tăng căng thẳng.

Biên bản có đoạn: "Không được phép tiến quân, tuần tra hoặc xâm nhập bằng đường không qua ranh giới hiện tại. Mọi hành vi có thể làm leo thang tình hình đều phải tránh tuyệt đối".

Campuchia và Thái Lan cũng cam kết không xây dựng hoặc nâng cấp những công trình quân sự ngoài vị trí hiện tại. Đồng thời, tái khẳng định tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt là trong việc đối xử với binh sĩ bị bắt giữ.

Hai bên đặc biệt nhấn mạnh đến việc bảo vệ thường dân và đối xử nhân đạo với tù nhân. Cả hai nước còn nhất trí không bao giờ sử dụng vũ lực chống lại dân thường hoặc những công trình dân sự, tuân thủ Công ước Geneva về binh lính bị bắt.

Binh lính bị bắt sẽ được chăm sóc y tế và hồi hương theo luật pháp quốc tế sau khi cuộc xung đột chấm dứt. Hai bên cũng cam kết hợp tác trong việc tìm kiếm và hồi hương hài cốt liệt sĩ một cách trang trọng mà không vi phạm biên giới.

Để tránh hiểu lầm hoặc bùng phát căng thẳng, hai bên nhất trí tăng cường liên lạc trực tiếp giữa các chỉ huy quân sự ở mọi cấp độ. Các Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) sẽ nhóm họp lại trong vòng 2 tuần để tiếp tục thảo luận và duy trì phối hợp ở cấp địa phương.

Đáng chú ý, hai nước cam kết không phát tán thông tin sai lệch hoặc mang tính kích động trên phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền thông trung thực trong việc thúc đẩy hòa bình và giảm bớt lo lắng trong công chúng.

Để đảm bảo lệnh ngừng bắn được tuân thủ, Campuchia và Thái Lan tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc thành lập nhóm quan sát viên ASEAN do Malaysia đứng đầu để theo dõi và xác minh tình hình trên thực địa.

Trong thời gian thiết lập nhóm quan sát ASEAN, 2 bên sẽ thành lập các Đội Quan sát Tạm thời (IOT) bao gồm tùy viên quốc phòng của những quốc gia thành viên ASEAN được công nhận tại mỗi nước. Các quan sát viên này, dưới sự dẫn dắt của tùy viên quốc phòng Malaysia sẽ hoạt động độc lập và không vượt biên giới, báo cáo trực tiếp lên Ủy ban Biên giới Chung thông qua kênh quân sự quốc gia.

Ngoài ra, Campuchia và Thái Lan đồng ý tổ chức cuộc họp GBC tiếp theo trong vòng một tháng kể từ ngày 7/8. Tuỳ theo tình hình thực tế, một phiên họp khẩn cấp sẽ được triệu tập ngay lập tức để xem xét lệnh ngừng bắn và tình hình an ninh khu vực.