Toàn cảnh 2 đoạn vành đai 2,5 ở Hà Nội đang tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đến nay, phường Khương Đình đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đối với 12/13 cơ quan, tổ chức liên quan. Về phía người dân, 31 hộ đã bàn giao mặt bằng và đang tiến hành phá dỡ công trình theo quy định để phục vụ thi công dự án. Với khoảng 700 hộ gia đình, cá nhân còn lại, địa phương đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm hiện trạng và công khai dự thảo hơn 250 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.