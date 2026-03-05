05/03/2026 17:53:25 +07:00

Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện

Hơn 1 tháng thông tuyến, QL1A Văn Điển-Ngọc Hồi rộng 8 làn xe nhưng nhiều hạng mục vẫn dang dở, vỉa hè ngổn ngang vật liệu, hàng rào sắt dải phân cách nghiêng ngả.

Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 1

Sau hơn 15 năm triển khai, dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi đã được thông tuyến, góp phần thay đổi diện mạo giao thông tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Tuyến đường được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, mặt cắt ngang gần 40m, tạo không gian lưu thông rộng rãi hơn so với tình trạng chật hẹp, ùn tắc kéo dài trước đây. (Ảnh chụp tháng 1/2026)

Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 2

Tuy nhiên, sau hơn một tháng đưa vào khai thác, nhiều hạng mục trên tuyến đường vẫn trong tình trạng thi công dang dở. Vỉa hè ở nhiều đoạn còn ngổn ngang vật liệu. Về hệ thống dải phân cách giữa mới được lắp đặt tạm bằng hàng rào sắt, một số vị trí đã bị xô lệch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 3

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, mặt đường chính của tuyến Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi hiện đã được hoàn thiện, các phương tiện có thể lưu thông thuận lợi hơn trước.

Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 4

Tuy nhiên, dọc hai bên đường, nhiều đoạn vỉa hè vẫn chưa hoàn thiện, vật liệu xây dựng và các ống cống thoát nước vẫn tập kết ngay trên phần đất đang thi công

Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 5
Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 6
Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 7

Một số vị trí, hố ga vẫn chưa được hoàn thiện khiến mặt bằng vỉa hè bị chia cắt.

Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 8

Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân sống dọc tuyến.

Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 9

Anh Nguyễn Văn Thành, người sống gần tuyến đường, cho biết việc mở rộng Quốc lộ 1A giúp giao thông thuận lợi hơn, nhưng quá trình hoàn thiện hạ tầng phụ trợ vẫn còn chậm. “Đường rộng hơn nên xe cộ đi lại dễ dàng, đỡ ùn tắc. Nhưng vỉa hè trước cửa nhà vẫn còn đang làm dở, vật liệu để ngổn ngang nên việc buôn bán gặp nhiều khó khăn. Mong là các đơn vị sớm hoàn thiện để người dân ổn định sinh hoạt”, anh Thành nói.

Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 10

Không chỉ vỉa hè, hệ thống dải phân cách giữa tuyến đường cũng chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Tại nhiều đoạn, thay vì dải phân cách kiên cố, đơn vị thi công mới dựng tạm các hàng rào sắt để phân tách làn xe.

Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 11

Do lắp đặt tạm thời và chưa cố định chắc chắn, một số đoạn hàng rào đã bị xô nghiêng sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng. Nhiều thanh sắt nghiêng về phía lòng đường, khiến người tham gia giao thông lo mất an toàn.

Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 12

Ngoài ra, một số biển báo giao thông trên tuyến cũng ở tình trạng lắp đặt chưa chắc chắn, bị nghiêng lệch sau thời gian ngắn sử dụng.

Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 13

Theo quan sát, do dải phân cách giữa chưa hoàn thiện và việc tổ chức giao thông chưa thực sự rõ ràng, tình trạng người đi xe máy và xe đạp sang đường tùy ý vẫn diễn ra khá phổ biến.

Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 14

Thậm chí có người lái xe đi ngược chiều để rút ngắn quãng đường di chuyển.

Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 15

Anh Đức, gười thường xuyên di chuyển qua khu vực này, cho biết những hạng mục chưa hoàn thiện khiến việc lưu thông tiềm ẩn rủi ro. “Đường rộng hơn nên xe chạy nhanh hơn trước. Nhưng nhiều đoạn dải phân cách chưa làm xong, chỉ có hàng rào sắt tạm nên vẫn có người quay đầu hoặc sang đường tùy ý. Nếu không sớm hoàn thiện hạ tầng và tổ chức giao thông rõ ràng thì rất dễ xảy ra va chạm”, anh Đức nói.

Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 16

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2010 với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 3,8km, kéo dài từ khu vực Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi đến chùa Yên Phú, đi qua địa bàn các xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi và Liên Ninh thuộc huyện Thanh Trì trước đây.

Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 17

Đây là trục giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với các tỉnh lân cận, thường xuyên chịu áp lực lớn từ lưu lượng phương tiện liên tỉnh và xe tải nặng.

Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện - 18

Việc hoàn thành và đưa tuyến đường vào khai thác được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm qua, đồng thời góp phần cải thiện hạ tầng giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Viên Minh - Khắc Duy
