Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện

Anh Nguyễn Văn Thành, người sống gần tuyến đường, cho biết việc mở rộng Quốc lộ 1A giúp giao thông thuận lợi hơn, nhưng quá trình hoàn thiện hạ tầng phụ trợ vẫn còn chậm. “Đường rộng hơn nên xe cộ đi lại dễ dàng, đỡ ùn tắc. Nhưng vỉa hè trước cửa nhà vẫn còn đang làm dở, vật liệu để ngổn ngang nên việc buôn bán gặp nhiều khó khăn. Mong là các đơn vị sớm hoàn thiện để người dân ổn định sinh hoạt”, anh Thành nói.