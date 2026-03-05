Loạt công viên hạ rào, người dân tận hưởng không gian mở giữa lòng Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Tuấn (67 tuổi, ở phường Giảng Võ) cho biết, trước đây mỗi lần vào công viên ông phải đi vòng theo hàng rào để tìm cổng gần nhất. “Giờ chỉ cần qua đường là có thể vào bên trong tập thể dục. Không gian cũng nhìn thoáng hơn, không còn bị ngăn cách như trước”, ông Tuấn nói.