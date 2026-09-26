Đại diện Việt Nam thể hiện ra sao sau 1 tuần thi Miss Grand International 2026?

Emoura Phạm - đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 - đang được khán giả trong nước lẫn quốc tế đánh giá cao.
Khoảnh khắc Emoura Phạm gặp sự cố khi trình diễn.
Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) được tổ chức lần đầu năm 2013, do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập với thông điệp “Chấm dứt bạo lực, mang lại hòa bình cho thế giới”. Cuộc thi nằm trong top 5 đấu trường sắc đẹp lớn và uy tín nhất thế giới.
Việt Nam nhiều lần cử đại diện tranh tài những không có quá nhiều người đạt được thành tích ấn tương. Năm ngoái, Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện Việt Nam không may khi “trắng tay” tại cuộc thi. Năm 2023, Lê Hoàng Phương giành danh hiệu Á hậu 4. Hiện tại, thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam ở đấu trường sắc đẹp này vẫn thuộc về Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi đăng quang Miss Grand International 2021.
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