MIK Group xin rút khỏi Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

(VTC News) -

Theo MIK Group, sau khi nghiên cứu, phân tích và đánh giá chi tiết một cách tổng thể toàn bộ dự án, MIK Group nhận thấy Liên danh các Nhà đầu tư là các Tập đoàn hàng đầu Việt Nam, có tiềm lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn trên cả nước.

Việc Tập đoàn MIK Group rút khỏi Liên danh các Nhà đầu tư sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng của dự án.

Trên tinh thần đồng thuận và vì mục tiêu chung của dự án, MIK Group đã làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cùng các nhà đầu tư trong Liên danh, thống nhất phương án xin rút khỏi Liên danh các Nhà đầu tư và chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu Liên danh, theo thỏa thuận giữa các bên.

Ảnh phối cảnh Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Đại diện MIK Group cho biết, Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là siêu dự án trọng điểm của thành phố, có quy mô lớn và nhiều cấu phần, từ quy hoạch đô thị, đất đai đến tái thiết và xây dựng cảnh quan.

Việc MIK Group chủ động xin rút khỏi Liên danh và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu Liên danh, được xem là cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành và triển khai Dự án trong thời gian tới.

Sau khi rút khỏi Liên danh các Nhà đầu tư, MIK Group sẽ tiếp tục tập trung vào thế mạnh cốt lõi là phát triển các dự án đô thị, nhà ở chất lượng cao, quy mô lớn tại các khu vực đô thị trọng điểm, bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng và tiện ích, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài.

Trước đó, ngày 14/12/2025, HĐND Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 498/NQ-HĐND về việc cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng và dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình.

Ngày 17/12/2025, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6281/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng Chuyển giao (BT) gồm Liên danh các Nhà đầu tư Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Hòa Phát.