Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng dài 80km, đi qua 19 xã, phường Hà Nội

Sáng 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ ba để xem xét, cho ý kiến 2 nội dung: Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam thành phố Hà Nội và Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo báo cáo, Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có phạm vi triển khai dọc theo sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Trong đó, phía Hữu Hồng, dự án đi qua 12 xã, phường gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Phía Tả Hồng, dự án đi qua 7 xã, phường gồm: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô diện tích thực hiện khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha.

Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm các dự án thành phần độc lập, trong đó có 4 dự án thành phần trọng tâm, bảo đảm tính khả thi và thuận lợi trong tổ chức triển khai.

Ảnh phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Cụ thể, Dự án thành phần 1 được triển khai tại Tả ngạn sông Hồng, gồm trục đại lộ giao thông bên Tả ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; và giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị.

Dự án thành phần 2 được triển khai tại Hữu ngạn sông Hồng, gồm trục đại lộ giao thông bên Hữu ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí và giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị. Trong dự án thành phần này đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là đầu tư xây dựng công viên công cộng tại phường Phú Thượng để phục vụ lễ khởi công.

Dự án thành phần 3 là đầu tư tuyến metro đi ngầm bên Hữu ngạn sông Hồng với chiều dài khoảng 45 km. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng; đồng thời có thể xem xét triển khai tại các quỹ đất đối ứng để thanh toán cho nhà đầu tư, gồm cả nhà ở thấp tầng và căn hộ chung cư cao tầng.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội, sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 855.000 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng mang dấu ấn biểu trưng, biểu tượng của Thủ đô; là dự án đầu tư lớn, quan trọng, cấp bách, được lãnh đạo Trung ương và Chính phủ quan tâm, chỉ đạo sát sao; cần được khởi công đồng bộ cùng các dự án khởi công, khánh thành trên toàn quốc vào ngày 19/12 theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó, Hà Nội dự kiến là điểm cầu khởi công chính với sự tham dự, chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Chính phủ.