Hà Nội sẽ có tuyến Metro ngầm 45km tại Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

(VTC News) -

Sáng 14/12, các đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Dự án gồm 4 dự án thành phần độc lập. Trong đó dự án thành phần 1 (tả ngạn sông Hồng) gồm trục đại lộ giao thông bên tả ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; giải phóng mặt bằng để xây dựng đô thị.

Dự án thành phần 2 (hữu ngạn sông Hồng) gồm trục đại lộ giao thông; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; giải phóng mặt bằng để xây dựng đô thị. Trong đó đã bao gồm dự án công viên phường Phú Thượng, trên diện tích 2 ha, với số vốn sơ bộ khoảng 670 tỷ đồng (tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu) để phục vụ khởi công.

Dự án thành phần 3 là tuyến Metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng khoảng 45 km, nhằm kết nối với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ).

Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ (dạng căn hộ chung cư cao tầng) trong phạm vi dự án đầu tư và có thể triển khai tại các quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư (dạng nhà ở thấp tầng và căn hộ chung cư cao tầng).

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án tổng thể khoảng 855.000 tỷ đồng; tổng mức đầu tư cụ thể của từng dự án thành phần sẽ tiếp tục được xác định trong các bước tiếp theo. Tiến độ thực hiện, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Địa điểm thực hiện nằm trên khu vực dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã phường của TP Hà Nội. Trong đó, phía Hữu Hồng đi qua 12 xã phường: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân;

phía Tả Hồng đi qua 7 xã phường: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng

Quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 11.000 ha bao gồm: Trục đại lộ giao thông khoảng 80km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300ha; giải phóng mặt bằng để Tái thiết đô thị khoảng 2.100ha.

Dự án dự kiến được thực hiện theo hình thức đối tác công tư, trong đó quỹ đất đối ứng để thanh toán cho dự án: Xác định tại Khu vực tái thiết đô thị nằm trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và khu đô thị tái định cư nêu trên; sẽ được xác định cụ thể trong quá trình triển khai tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định số 257/2025/NĐ-CP.

Tiến độ thực hiện dự án được dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Để khởi động, một tiểu dự án thành phần độc lập là công viên công cộng tại phường Phú Thượng sẽ được triển khai trước. Tiểu dự án này có quy mô khoảng 2 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ 670 tỷ đồng, dự kiến phục vụ lễ khởi công vào ngày 19/12.

Theo các báo cáo và ý kiến thẩm tra, sông Hồng giữ vai trò không thể thay thế trong tiến trình hình thành và phát triển của Hà Nội - trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả nước. Việc đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông, tạo dựng diện mạo đô thị hiện đại, bền vững, mang dấu ấn biểu trưng của Thủ đô.

Dự án được đánh giá là phù hợp với các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương và các nghị quyết liên quan phát triển Hà Nội.

HĐND thành phố lưu ý yêu cầu rà soát, tránh trùng lặp với các dự án hạ tầng khác, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất đối ứng, tuân thủ nghiêm các quy định về đê điều, thoát lũ, môi trường và có giải pháp đồng bộ về giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai dự án…