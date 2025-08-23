Hưng Yên ban hành công điện khẩn ứng phó bão số 5

(VTC News) -

Ngày 23/8, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 5 (bão Kajiki).

Dự báo đường đi của bão số 5. (Nguồn ảnh: VNDMS)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến cụ thể tại địa phương.

Các địa phương trong tỉnh rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với bão, mưa, lũ theo phương châm “bốn tại chỗ” phù hợp với từng địa phương; chủ động chằng chống nhà cửa, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân khi thiên tai xảy ra.

Các xã ven biển phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp: Kêu gọi tàu, thuyền ở khu vực nguy hiểm về nơi tránh, trú an toàn; thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để tìm nơi tránh, trú an toàn, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

"Tổ chức theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền và giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu, thuyền", Công điện của UBND tỉnh Hưng Yên nêu rõ.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu địa phương chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến cụ thể. (Ảnh minh họa)

Chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng rà soát phương án di dời lao động nuôi ngao, thủy, hải sản, ngư dân trên các phương tiện đánh bắt đã neo đậu trên địa bàn, người dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm. Chỉ đạo khẩn trương thu hoạch hoa màu đã đến kỳ thu hoạch để đề phòng mưa to, gió lớn gây thiệt hại.

Phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, các công trình đang triển khai thi công trên các tuyến đê, đặc biệt là đê cửa sông, đê biển.

Đảm bảo an toàn cho người và tài sản ở khu vực bờ bao ven cửa sông, ven biển đề phòng bão kết hợp triều cường gây tràn, vỡ bờ bao, đê bối. Phát hiện công trình không đảm bảo an toàn phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, củng cố ngay.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân tại các địa phương; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng công an tại cơ sở chủ động bố trí lực lượng, phương tiện đến các địa bàn xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân tại địa phương, khu vực dự báo có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, lũ; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi: Tỉnh Hưng Yên, Bắc Thái Bình, Nam Thái Bình, Bắc Hưng Hải tranh thủ mở tối đa các cống để tiêu kiệt nước trong hệ thống đề phòng mưa lớn gây ngập úng cho lúa và hoa màu, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị; sẵn sàng kích hoạt các trạm bơm điện để bơm tiêu úng khi có yêu cầu.

Tối 23/8, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đưa ra những nhận định về mức độ nguy hiểm cơn bão số 5 Kajiki cũng như tác động của bão gây mưa lớn cho nhiều địa phương.

Ông Khiêm cho biết, theo nhận định, đây là một cơn bão tương đối đặc biệt, hình thành ngay trên khu vực Biển Đông, cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi tác động rất rộng. Tính đến chiều nay, bão số 5 Kajiki đã tăng 2 cấp so với sáng nay, dự báo còn tiếp tục tăng trong 24-36 giờ tới.

Đến 19h, vị trí tâm bão số 5 Kajiki cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 175km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Trước tình hình nguy hiểm của cơn bão số 5 Kajiki, chiều nay 23/8, cơ quan khí tượng thuỷ văn đã ban hành bản tin và nâng cấp độ thiên tai lên cấp 4 đối với vùng biển từ Thanh Hoá đến TP Huế và trên đất liền từ Thanh Hoá đến Quảng Trị. Đây là cấp độ rủi ro thiên tai rất nguy hiểm, có thể gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.