Mặt tiền biển: Lớp tài sản ven mặt nước tiếp theo của TP.HCM

(VTC News) -

Khi những vị trí ven sông đẹp trong lõi đô thị ngày càng hữu hạn, mặt tiền biển Cần Giờ mở ra một không gian giá trị mới trong quá trình thành phố mở rộng về phía biển.

Khi mặt nước trở thành một phần của giá trị bất động sản

Trong bất động sản, có những giá trị có thể tạo lập bằng vốn, công nghệ và thời gian. Một công trình có thể được nâng cấp, cảnh quan có thể được đầu tư, tiện ích có thể được bổ sung. Nhưng mặt nước ở đâu thì gần như đã được quyết định bởi địa lý.

Đó là lý do bất động sản ven sông, ven hồ hay ven biển thường hình thành một tầng giá riêng. Giá trị không chỉ đến từ tầm nhìn. Quan trọng hơn, người sở hữu đang trả tiền cho một vị trí mà nguồn cung về bản chất không thể mở rộng theo cách thông thường.

Khi đô thị phát triển, quỹ đất tiếp giáp mặt nước càng thu hẹp, sự khan hiếm ấy càng trở nên rõ rệt. Một căn nhà có thể thay đổi diện tích sử dụng; một tòa nhà có thể được cải tạo; nhưng một bất động sản nằm bên trong khu đô thị sẽ không thể được đưa ra sát bờ sông chỉ bằng một quyết định đầu tư.

Thực tế tại nhiều thị trường lớn cho thấy đặc tính này đã được phản ánh vào giá. Dữ liệu của Knight Frank năm 2025 ghi nhận nhà ở ven mặt nước tại Anh có giá cao hơn trung bình 51% so với các bất động sản tương đồng ở khu vực không có lợi thế mặt nước. Riêng nhà ven biển có mức chênh khoảng 66%, trong khi nhà ven sông trong đất liền ở mức 24%.

Tại TP.HCM, quá trình này đang hiện lên ngày càng rõ trên hai bờ sông Sài Gòn. Những căn hộ hướng sông tại Vinhomes Central Park hiện được giao dịch ở khoảng 120-180 triệu đồng mỗi m2, một số căn vượt 200 triệu đồng; Vinhomes Golden River có những căn hướng sông đạt khoảng 250-330 triệu đồng mỗi m2. Tại Grand Marina Saigon, nhóm căn hộ có tầm nhìn sông được ghi nhận ở khoảng 500-650 triệu đồng mỗi m2. Ở Thủ Thiêm, mặt bằng giá của những dự án có vị trí và tầm nhìn hướng sông cũng đã tiến lên một nấc mới.

Những bất động sản ven sông đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Những con số này đáng chú ý không chỉ bởi mức giá tuyệt đối. Chúng cho thấy thị trường đã dần hình thành một cách định giá khác đối với bất động sản có mặt nước: cùng một đô thị, cùng một phân khúc, nhưng vị trí tiếp giáp sông có thể tạo ra một khoảng cách đáng kể về giá trị.

Với phân khúc cao cấp, đây là khác biệt quan trọng. Bởi khi người mua đã bước qua nhu cầu đơn thuần về diện tích hay công năng, những yếu tố khó thay thế của vị trí bắt đầu có trọng lượng lớn hơn. Khoảng thoáng, tầm nhìn, cảnh quan tự nhiên và sự riêng tư không còn chỉ là tiện ích đi kèm mà trở thành một phần cấu thành giá trị của tài sản.

Mặt tiền biển và nấc giá trị mới của TP.HCM

Nếu những bờ sông trong lõi đô thị đang dần hình thành mặt bằng giá cao nhờ sự hữu hạn của quỹ đất, thì mặt biển mở ra một câu chuyện khác về quy mô và tính khan hiếm.

Bờ biển không đơn thuần là một phiên bản rộng hơn của bờ sông. Không gian mở rộng đến đường chân trời, khả năng tiếp cận thiên nhiên, cảnh quan không bị giới hạn bởi những lớp công trình đối diện và dư địa hình thành một hệ sinh thái đô thị gắn với biển tạo nên những thuộc tính mà bất động sản ven sông khó có thể thay thế hoàn toàn.

Bởi vậy, tại nhiều thị trường, bất động sản ven biển thường nằm ở nhóm có mức chênh giá cao trong hệ thống bất động sản ven mặt nước. Nhưng giá trị ấy không tự sinh ra từ việc “gần biển”. Nó chỉ thực sự được chuyển hóa thành giá trị tài sản khi mặt biển gắn với một không gian đô thị đủ sức tạo ra đời sống, dịch vụ, thương mại và khả năng tiếp cận lâu dài.

Đây cũng là điểm khiến Cần Giờ đáng chú ý trong bức tranh phát triển của TP.HCM.

Trong nhiều năm, biển Cần Giờ hiện diện nhiều hơn như một không gian sinh thái và điểm đến cuối tuần, tách biệt tương đối với nhịp phát triển của khu vực trung tâm. Nhưng khi TP.HCM mở rộng không gian đô thị về phía biển, giá trị của Cần Giờ bắt đầu được nhìn trong một cấu trúc rộng hơn: không chỉ là nơi có biển, mà là một không gian đô thị mới sở hữu biển.

Đây là điểm tạo nên sự khác biệt. Một bất động sản nghỉ dưỡng ven biển có thể hấp dẫn bởi cảnh quan và trải nghiệm lưu trú. Một đô thị biển lại được định hình bởi khả năng biến lợi thế tự nhiên thành một hệ sinh thái sống, làm việc, thương mại, giải trí và dịch vụ có quy mô. Khi hai lớp giá trị này cùng hiện diện, mặt biển không còn chỉ là phông nền của một dự án mà trở thành một thuộc tính cốt lõi của cả không gian đô thị.

Với quy mô 2.870 ha, Vinhomes Green Paradise đang được phát triển tại Cần Giờ theo hướng một đô thị biển quy mô lớn. Chính quy mô ấy tạo ra điều kiện để giá trị của mặt biển được đặt trong một cấu trúc đô thị hoàn chỉnh hơn, thay vì chỉ dừng ở lợi thế cảnh quan của từng sản phẩm riêng lẻ.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sở hữu mặt tiền biển không thể sao chép.

Trong bức tranh đó, điều đáng chú ý không nằm ở việc so sánh một căn hộ ven sông hôm nay với một bất động sản ven biển trong tương lai. Hai loại tài sản có những đặc tính khác nhau. Điều quan trọng hơn là thị trường TP.HCM đang từng bước mở rộng phạm vi những vị trí có khả năng mang lại giá trị từ mặt nước.

Từ những khúc sông nằm giữa lõi đô thị đến không gian biển phía Nam, một trật tự mới đang được hình thành: mặt nước ngày càng trở thành một thuộc tính có giá của bất động sản, trong khi những vị trí có thể sở hữu trực tiếp lợi thế ấy ngày càng hữu hạn.

Với Cần Giờ, giá trị đáng chú ý nhất vì thế không chỉ nằm ở việc nơi đây có biển. Đó là việc một vùng đất ven biển đang được đặt vào tiến trình hình thành một không gian đô thị mới của TP.HCM.

Và khi một tài sản sở hữu đồng thời lợi thế địa lý hiếm có và một không gian đô thị đủ lớn để phát triển xung quanh nó, giá trị của “mặt tiền biển” sẽ không còn được nhìn đơn thuần như một lợi thế cảnh quan. Nó có thể trở thành một lớp tài sản riêng trong cấu trúc bất động sản của thành phố.