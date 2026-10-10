Màn thuyết trình dậy sóng của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026

(VTC News) -

Tối 10/10, chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan. Vượt qua nhiều đối thủ, Emoura Phạm - đại diện Việt Nam xuất sắc có tên trong Top 11 chung cuộc.

Sau đó, 11 thí sinh bước vào phần hùng biện với chủ đề “Chấm dứt chiến tranh và xung đột”. Đây là phần thi riêng nhằm tôn vinh thông điệp hòa bình mà Miss Grand International theo đuổi. Mỗi thí sinh có khoảng một phút để nêu quan điểm về cách chấm dứt chiến tranh, xung đột và lan tỏa thông điệp hòa bình, qua đó thể hiện nhận thức, khả năng hùng biện cũng như tiếng nói của mình trước những vấn đề toàn cầu.

Phần thuyết trình đầy tự tin của Emoura Phạm khi lọt Top 11.

Là người thuyết trình cuối cùng, Emoura Phạm đã hoàn thành phần thi đầy tự tin. Người đẹp mở đầu bằng cách im lặng 3 giây và chia sẻ: “Bạn có nghe thấy không? Đó chính là âm thanh của hòa bình. Không tiếng súng, không bom đạn, không những tiếng hét trong sợ hãi. Ba giây im lặng đối với chúng ta có thể là âm thanh mà hàng triệu người đang sống giữa chiến tranh khao khát được nghe nhất”.

Theo Emoura Phạm, một người mẹ mất đi đứa con của mình đều phải chịu nỗi đau ấy, bất kể lá cờ mà bà mang theo đại diện cho quốc gia nào. Một đứa trẻ mất đi cha mình đều cảm nhận được sự mất mát, bất kể em nói ngôn ngữ nào.

“Nỗi đau không cần hộ chiếu. Nước mắt không mang quốc tịch, và quyền được sống trong hòa bình không nên có bất kỳ ranh giới nào. Vì vậy, nếu chúng ta có thể cùng nhau chung tay hàn gắn thế giới, hãy biến nơi đây thành một thế giới tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho toàn thể nhân loại. Có những người đang phải chết đi. Nếu bạn thực sự quan tâm đến những người đang sống, hãy cùng nhau tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi”, người đẹp chia sẻ.

Cuối cùng, Emoura Phạm kết thúc phần hùng biện bằng những câu hát trong ca khúc Heal the World của Michael Jackson. Phần thi đầy tự tin và truyền cảm hứng của đại diện Việt Nam nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả có mặt tại sân khấu.

Đại diện Việt Nam được kỳ vọng sẽ đem về vương miện tại Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm, tên thật Turner Katherine Margaret, sinh năm 2000. Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh, có mẹ là người Việt, bố là người Anh gốc Nam Phi.

Người đẹp lớn lên tại Việt Nam, từng học tại các trường quốc tế trong nước trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi. Sau đó, cô theo học chương trình nghệ thuật tại Irvine Valley College, California.

Người đẹp cao 1m7, số đo ba vòng 80-60-92cm. Cô đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 vào ngày 31/7 và trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Grand International.

Ngay từ ngày đầu nhập cuộc, đại diện Việt Nam đã trở thành cái tên thu hút truyền thông quốc tế. Cô duy trì hình ảnh năng động, tự tin và chủ động giao lưu với các thí sinh.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp, song Emoura Phạm đang được khán giả đánh giá cao. Cô được xem là đại diện hội tụ đầy đủ những yếu tố mà cuộc thi đang hướng tới. Nhiều người kỳ vọng Emoura Phạm sẽ đem về chiếc vương miện thứ 2 cho Việt Nam sau Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại đấu trường sắc đẹp này.