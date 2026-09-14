Màn đối đáp của NSND Xuân Bắc và con trai Bi Béo bất ngờ gây sốt trở lại

(VTC News) -

Mới đây, đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện giữa NSND Xuân Bắc và con trai Bi Béo trong chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? bất ngờ được chia sẻ trở lại, thu hút sự chú ý bởi loạt câu trả lời hồn nhiên, tự tin của cậu bé.

Màn tương tác giữa NSND Xuân Bắc và con trai Bi Béo trong chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” gây sốt trở lại.

Trong một thử thách xin việc của chương trình, Bi Béo được yêu cầu tự điền thông tin cá nhân. Thay vì trả lời theo cách thông thường, cậu bé khi đó khiến mọi người chú ý bởi cách khai thông tin rất riêng.

Ở mục nhóm máu, Bi ghi bảo bố ghi là “khủng long - máu lạnh”; phần ngoại hình là “đẹp trai: bằng bố/10”. Với trình độ học vấn, cậu tự chấm “vừa vừa/10”, ngoại ngữ “cũng vừa vừa/10”, còn độ thông minh là “nhiều/10”.

Ở các tiêu chí khác, Bi Béo tự nhận mình “hài hước: nhiều đấy”, còn độ ham ăn thì Bi bảo bố ghi “nhiều nhiều nhiều nhiều..... nhiều chữ nhiều”.

NSND Xuân Bắc vốn là nghệ sĩ có khả năng ứng biến nhanh trên sân khấu, nhưng trong cuộc trò chuyện này, anh nhiều lần bất ngờ trước những câu trả lời của con. Cách tự đánh giá bản thân đầy hồn nhiên, trò chuyện rất “Bi Béo”, khiến phần thử thách trở thành một trong những khoảnh khắc được khán giả nhớ tới khi nhắc về cậu bé trong Bố ơi! Mình đi đâu thế?.

Video đối đáp của hai bố con gây sốt trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn. Một số khán giả nhắc lại những ngày theo dõi Bố ơi! Mình đi đâu thế?, cho rằng những màn tương tác giữa Xuân Bắc và con trai là một phần đáng nhớ của chương trình.

“Bi Béo ngày xưa đúng là cây hài, nói câu nào cũng tỉnh queo mà buồn cười”, “Nhìn Bi Béo hồi bé đáng yêu quá, mới đó mà lớn nhanh thật”, “Gene hài của bố truyền sang con rồi, hai bố con đối đáp duyên quá”, “Ngày trước xem đã thích Bi Béo, giờ xem lại vẫn thấy hài”,... là bình luận của cư dân mạng.

Bi Béo tên thật là Nguyễn Nhật Võ Nguyên, sinh năm 2009, là con trai thứ hai của NSND Xuân Bắc. Ngay khi xuất hiện trên chương trình, cậu bé nhanh chóng gây chú ý bởi vẻ ngoài bụ bẫm, tính cách lém lỉnh và những màn đối đáp khiến cả bố lẫn khán giả nhiều lần bất ngờ. Sự tương tác giữa hai bố con trở thành một trong những điểm được khán giả nhớ đến khi nhắc về mùa 2 của chương trình

Sau Bố ơi! Mình đi đâu thế?, Bi Béo tiếp tục được chú ý qua những lần xuất hiện cùng bố trên truyền hình và mạng xã hội. Năm 2018, cậu bé góp mặt trong Táo quân với vai con quan chức, tạo dấu ấn bằng cách diễn tự tin và những câu thoại hài hước. Sự xuất hiện của hai anh em tạo thêm điểm nhấn cho chương trình năm đó.

Từ cậu bé mũm mĩm trên truyền hình, Bi Béo nay đã cao lớn và trưởng thành hơn.

Không chỉ xuất hiện trên truyền hình, Bi Béo còn thường xuyên được NSND Xuân Bắc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Những năm gần đây, Bi Béo đã thay đổi nhiều về ngoại hình. Từ cậu bé mũm mĩm trên truyền hình, Võ Nguyên nay đã cao lớn và trưởng thành hơn. Năm 2025, cậu xuất hiện cùng anh trai trong một đêm nhạc của ca sĩ Quốc Thiên, tiếp tục nhận được sự chú ý từ khán giả.