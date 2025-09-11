NSND Xuân Bắc dừng dẫn 'Vua tiếng Việt', MC thay thế là ai?

Bốn mùa đầu tiên của Vua tiếng Việt trên VTV3 đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhờ sự dẫn dắt duyên dáng, hài hước nhưng không kém phần uyên bác của NSND Xuân Bắc. Anh không chỉ làm chủ sân khấu, kết nối người chơi và khán giả một cách khéo léo mà còn góp phần tạo nên thương hiệu đặc biệt cho chương trình.

Ban tổ chức xác nhận với PV VietNamNet, NSND Xuân Bắc sẽ dừng đảm nhận vai trò MC, người thay thế là BTV - MC Sơn Lâm.

BTV - MC Sơn Lâm. Ảnh: BTC

Với hơn 15 năm gắn bó cùng sóng VTV, Sơn Lâm là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Anh từng để lại dấu ấn qua các chương trình như Điểm tuần, Chuyện nóng trong Chuyển động 24h, Việc tử tế cùng nhiều chương trình chính luận - nghệ thuật khác. Phong cách dẫn dí dỏm, xen chút châm biếm nhẹ nhàng đã giúp Sơn Lâm trở thành một trong những biên tập viên được khán giả yêu mến.

Chia sẻ với VietNamNet, MC Sơn Lâm bày tỏ: "Tôi sung sướng rụng rời, nhưng cũng… hơi run. Sung sướng vì không phải ai cũng có cơ hội đứng trên một sân khấu vốn đã được khán giả yêu mến. Còn run là bởi sau 4 mùa, với khán giả hình ảnh của NSND Xuân Bắc đã trở thành chuẩn mực khó thay thế".

Anh cho biết, nhận nhiệm vụ mới vừa là áp lực vừa là may mắn: "Áp lực là phải đối diện với chuẩn mực cao mà anh Xuân Bắc đã đặt ra. Nhưng may mắn là tôi được bước vào một sân khấu đã có sẵn tình yêu lớn từ khán giả và được mở đường bởi một nghệ sĩ mà tôi rất ngưỡng mộ".

Để chuẩn bị cho hành trình mới, Sơn Lâm đặt mục tiêu giữ được cái hồn cốt của gameshow - tôn vinh sự phong phú của tiếng Việt, biến từ ngữ, câu văn trở nên sống động. Anh nhấn mạnh sẽ biến áp lực thành động lực để chỉn chu hơn với từng câu dẫn, luật chơi và phản ứng sân khấu.

"Dù có cố gắng cỡ mấy, tôi cũng không thể là bản sao của anh Xuân Bắc nhưng tôi có thể là Sơn Lâm phiên bản tốt nhất", nam MC nói.

Ra mắt lần đầu năm 2021, Vua tiếng Việt là chương trình trò chơi truyền hình do VTV sản xuất, khai thác sự phong phú của tiếng Việt thông qua các thử thách về từ vựng, ngữ pháp, ca dao, tục ngữ… từ đó góp phần tôn vinh vẻ đẹp ngôn ngữ dân tộc.