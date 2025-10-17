Malaysia gian lận nhập tịch để thắng ĐT Việt Nam: Quan chức cấp cao bị đình chỉ

(VTC News) -

Chiều 17/10, Liên đoàn bóng đá Malaysia thông báo đình chỉ Tổng thư ký Noor Azman Rahman. Quyết định này liên quan đến vụ việc LĐBĐ Malaysia bị LĐBĐ thế giới (FIFA) phạt vì gian lận trong quá trình nhập tịch cầu thủ.

"Liên quan đến vụ việc của FIFA, Tổng thư ký FAM bị đình chỉ. Quyết định có hiệu lực từ hôm nay. Việc đình chỉ này là để cơ quan độc lập tiến hành điều tra về vụ việc", ông Sivasundaram - Phó Chủ tịch LĐBĐ Malaysia - cho biết.

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia Noor Azman Rahman

Quyết định đình chỉ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia có thể được đưa ra từ tối 16/10. Theo tờ Berita Harian, các cơ quan truyền thông Malaysia nhận được thông tin về buổi họp báo đột xuất vào hôm nay, liên quan đến vụ bê bối cầu thủ nhập tịch.

Trước đó, sáng 15/10, FAM nộp đơn kháng cáo lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Với hy vọng thoát hoặc giảm nhẹ án phạt về tội gian lận nhập tịch cầu thủ, LĐBĐ Malaysia thuê đội ngũ luật sư người nước ngoài. Ông Mahadi cũng cho biết hồ sơ liên quan được chuẩn bị kỹ hơn rất nhiều so với lần giải trình trước đó.

LĐBĐ Malaysia luôn khẳng định sai sót trong quá trình thực hiện nhập quốc tịch cho cầu thủ là lỗi hành chính. Cụ thể, một nhân viên của FAM "vô tình tải lên tài liệu do cơ quan đại diện cung cấp, thay vì tài liệu chính thức được ban hành bởi Cục Đăng ký Quốc gia".

Cuối tháng 9, LĐBĐ thế giới công bố án phạt đối với LĐBĐ Malaysia về vi phạm trong quá trình nhập tịch cầu thủ. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Các cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị cấm thi đấu 1 năm. Cả 7 người này đều không được ra sân cho đội tuyển Malaysia trong 2 trận đấu với Lào thuộc vòng loại Asian Cup 2027 mới đây.

Ngày 6/10, FIFA công bố toàn bộ nội dung quyết định kỷ luật và khẳng định LĐBĐ Malaysia gian lận. Cụ thể, FIFA tìm được bản gốc giấy tờ có chứa nội dung khác hẳn hồ sơ mà LĐBĐ Malaysia nộp lên FIFA để chuyển quốc tịch cho 7 cầu thủ nêu trên.