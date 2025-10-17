Nguy cơ bị xử thua tuyển Việt Nam, LĐBĐ Malaysia dốc toàn lực kháng cáo

(VTC News) -

Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Yusoff Mahadi cho biết đơn khiếu nại mới nhất nhắm vào cơ quan này không làm tăng thêm áp lực cho họ trong vụ bê bối gian lận nhập tịch. Cách đây ít ngày, Liên đoàn bóng đá Nepal (ANFA) yêu cầu LĐBĐ thế giới (FIFA) và châu Á (AFC) xử thua đội tuyển Malaysia do sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.

“Tình huống này giống hệt như vụ của Việt Nam. Chúng ta không cần suy nghĩ quá nhiều về khiếu nại của Nepal. Điều quan trọng nhất bây giờ là kết quả của đơn kháng cáo", ông Yusoff nói bên lề sự kiện của AFC tại Riyadh, Ả Rập Xê Út - tờ New Straits Time (Malaysia) đăng tải.

Trong trận thắng Nepal 2-0 ở vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia sử dụng 1 cầu thủ trong danh sách 7 người vừa bị LĐBĐ thế giới xác định là gian lận, do sử dụng hồ sơ giả mạo trong quá trình nhập tịch. Cả 7 cầu thủ này đều ra sân trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Do đó, 2 trận đấu này đều liên quan đến cùng vụ việc.

“Tất cả những gì phía Nepal nêu ra cũng liên quan đến bảy cầu thủ đó. Dù chúng ta thắng hay thua kháng cáo, hiệu lực sẽ như nhau cho cả 2 trận đấu – gặp Việt Nam và Nepal. Chúng ta phải chờ quyết định cuối cùng", Quyền chủ tịch LĐBĐ Malaysia cho biết. Ông nhấn mạnh vấn đề ở cả 2 trận đấu sẽ được giải quyết nếu FAM kháng cáo thành công.

Đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua 2 trận.

“Chúng tôi không phớt lờ khiếu nại của Nepal, nhưng toàn bộ sự chú ý vẫn dồn vào đơn kháng cáo. Hãy chờ kết quả. Đó mới là điều quan trọng. Nếu chúng tôi kháng cáo thành công thì các vấn đề trong cả hai trận sẽ tự động được giải quyết", người đứng đầu LĐBĐ Malaysia nói thêm.

FAM nộp đơn kháng cáo lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sáng 15/10. Với hy vọng thoát hoặc giảm nhẹ án phạt về tội gian lận nhập tịch cầu thủ, LĐBĐ Malaysia thuê đội ngũ luật sư người nước ngoài. Ông Mahadi cũng cho biết hồ sơ liên quan được chuẩn bị kỹ hơn rất nhiều so với lần giải trình trước đó.

“Khi chúng tôi nộp đơn kháng cáo, điều đó có nghĩa là chúng tôi vẫn hy vọng sẽ nhận được kết quả tích cực. Các luật sư được chỉ định lần này là người nước ngoài. Ban quản lý đội tuyển quốc gia làm việc rất chuyên nghiệp và dĩ nhiên họ có mối liên hệ với nhiều luật sư quốc tế am hiểu các quy định bóng đá toàn cầu. Họ có mạng lưới các chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, có thể hỗ trợ chúng tôi trong quá trình kháng cáo", ông Mahadi nói cách đây ít ngày.

LĐBĐ Malaysia luôn khẳng định sai sót trong quá trình thực hiện nhập quốc tịch cho cầu thủ là lỗi hành chính. Cụ thể, một nhân viên của FAM "vô tình tải lên tài liệu do cơ quan đại diện cung cấp, thay vì tài liệu chính thức được ban hành bởi Cục Đăng ký Quốc gia".

Nếu LĐBĐ Malaysia kháng cáo không thành công, nhiều khả năng đội tuyển nước này bị xử thua ở 2 trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Thậm chí, đội tuyển Malaysia có thể bị loại luôn khỏi giải đấu trong trường hợp xấu nhất.