Malaysia thuê luật sư nước ngoài gỡ tội gian lận nhập tịch

Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia - ông Yusoff Mahadi - thông báo cơ quan này nộp đơn kháng cáo lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sáng nay (15/10). Với hy vọng thoát hoặc giảm nhẹ án phạt về tội gian lận nhập tịch cầu thủ, LĐBĐ Malaysia thuê đội ngũ luật sư người nước ngoài. Ông Mahadi cũng cho biết hồ sơ liên quan được chuẩn bị kỹ hơn rất nhiều so với lần giải trình trước đó.

"Có thể xem đây như cơ hội thứ hai của chúng tôi trong vụ việc này. Tôi tin rằng nhóm pháp lý đã chuẩn bị cẩn trọng và tỉ mỉ. Không có chuyện làm qua loa hay chịu sức ép — chúng tôi muốn đảm bảo phán quyết cuối cùng sẽ có lợi cho FAM", quyền chủ tịch LĐBĐ Malaysia trả lời trên tờ New Straits Time.

“Khi chúng tôi nộp đơn kháng cáo, điều đó có nghĩa là chúng tôi vẫn hy vọng sẽ nhận được kết quả tích cực. Các luật sư được chỉ định lần này là người nước ngoài. Ban quản lý đội tuyển quốc gia làm việc rất chuyên nghiệp và dĩ nhiên họ có mối liên hệ với nhiều luật sư quốc tế am hiểu các quy định bóng đá toàn cầu. Họ có mạng lưới các chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, có thể hỗ trợ chúng tôi trong quá trình kháng cáo".

Đội tuyển Malaysia phải thi đấu mà không có 7 ngôi sao nhập tịch.

Cuối tháng 9, LĐBĐ thế giới công bố án phạt đối với LĐBĐ Malaysia về vi phạm trong quá trình nhập tịch cầu thủ. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Các cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị cấm thi đấu 1 năm. Cả 7 người này đều không được ra sân cho đội tuyển Malaysia trong 2 trận đấu với Lào thuộc vòng loại Asian Cup 2027 mới đây.

Ngày 6/10, FIFA công bố toàn bộ nội dung quyết định kỷ luật và khẳng định LĐBĐ Malaysia gian lận. Cụ thể, FIFA tìm được bản gốc giấy tờ có chứa nội dung khác hẳn hồ sơ mà LĐBĐ Malaysia nộp lên FIFA để chuyển quốc tịch cho 7 cầu thủ nêu trên.

Sáng 7/10, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên tiếp tung ra 2 thông báo với nội dung bác bỏ cáo buộc của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về sai phạm trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Cơ quan này tuyên bố bằng chứng của FIFA là vô căn cứ.

LĐBĐ Malaysia tái khẳng định sai sót trong quá trình thực hiện nhập quốc tịch cho cầu thủ là lỗi hành chính. Cụ thể, một nhân viên của FAM "vô tình tải lên tài liệu do cơ quan đại diện cung cấp, thay vì tài liệu chính thức được ban hành bởi Cục Đăng ký Quốc gia".

Nếu LĐBĐ Malaysia kháng cáo không thành công, nhiều khả năng đội tuyển nước này bị xử thua ở 2 trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Thậm chí, đội tuyển Malaysia có thể bị loại luôn khỏi giải đấu trong trường hợp xấu nhất.