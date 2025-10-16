Chưa bị xử thua dù gian lận nhập tịch, Malaysia tiến gần đội tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Tính đến hết loạt trận quốc tế tháng 10, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và thế giới (FIFA) chưa có bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc xử thua hay trừ điểm đối với đội tuyển Malaysia. Vụ bê bối gian lận nhập tịch tạm thời chưa ảnh hưởng tới thành tích thi đấu của đội bóng này.

Điều đó đồng nghĩa với việc đội tuyển Malaysia không bị gián đoạn quá trình vươn lên trên bảng xếp hạng của LĐBĐ thế giới. Với 2 trận thắng trước Lào (3-0 và 5-1), đoàn quân của huấn luyện viên Peter Cklamovski được cộng thêm 13,3 điểm.

Dự kiến trên bảng xếp hạng FIFA cập nhật lần tiếp theo, Malaysia sẽ tăng thêm 5 bậc và thu hẹp khoảng cách với đội tuyển Việt Nam (hiện đứng hạng 114, dự kiến tăng lên 111). Đội bóng có biệt danh Harimau Malaya lúc này đã vượt qua kình địch Indonesia - những người đi trước trong việc áp dụng chiến lược nhập tịch cầu thủ hàng loạt.

Đội tuyển Malaysia tiến gần Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Sau giai đoạn thăng tiến vượt bậc, đội tuyển Indonesia chững lại trong thời gian gần đây. Thành tích không tốt ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á khiến đội bóng xứ vạn đảo tụt hạng. Họ mất 13,21 điểm sau 2 trận thua Ả Rập Xê Út và Iraq, dự kiến rơi xuống vị trí thứ 122 thế giới.

Đội tuyển Indonesia hiện tại vẫn sử dụng đội hình thường trực có khoảng 8-10 cầu thủ nhập tịch. Đây là những cầu thủ sinh ra và được đào tạo ở châu Âu (chủ yếu là Hà Lan), có bố mẹ hoặc ông bà là người Indonesia. Điều này giúp đội bóng xứ vạn đảo được nâng cấp sức mạnh rõ rệt, có thể cạnh tranh ngang ngửa với những đội hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, bóng đá Indonesia vẫn thất bại trong mục tiêu giành quyền tham dự Olympic và World Cup.

LĐBĐ Malaysia cũng đẩy mạnh chiến lược tương tự kình địch và tạo ra bước nhảy vọt. Đội tuyển Malaysia được tăng cường những ngôi sao từ Nam Mỹ có tổng mức định giá lên tới hơn 8 triệu USD. Tuy nhiên, 7 ngôi sao nhập tịch của họ - gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - vừa bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm thi đấu 1 năm.

FIFA xác định LĐBĐ Malaysia gian lận trong quá trình nhập tịch, sử dụng hồ sơ chứa thông tin bị làm giả. Theo giấy tờ FIFA thu thập được, 7 cầu thủ kể trên không có gốc Malaysia để được nhập tịch theo diện huyết thống.