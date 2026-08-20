Mạc Văn Khoa nói về tin vỡ nợ 100 tỷ đồng

Trên trang cá nhân, nam diễn viên lên tiếng về thông tin anh vỡ nợ, phải đóng cửa hàng loạt cửa hàng bún đậu mắm tôm tại TP.HCM. “Tới ngày hôm nay, tôi không vỡ nợ 100 tỷ đồng gì cả. Khi đăng thông tin gì, mọi người phải kiểm chứng vì ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của tôi. Mấy ngày qua, bố mẹ, người thân gọi điện hỏi thăm rất nhiều. Vì vậy, tôi phải quay clip và lên tiếng đính chính thông tin sai lệch. Tôi vẫn đi làm, vui vẻ bên vợ con, không ai đòi nợ. Những thông tin sai lệch đó khiến tôi rất buồn”, anh cho biết.

Theo Mạc Văn Khoa, công việc kinh doanh của anh vẫn thuận lợi. Về việc ít tham gia phim, hoạt động nghệ thuật thời gian qua, nam diễn viên cho biết hiện tại, anh chắt lọc dự án, hạn chế xuất hiện trên các chương trình để bớt nhàm chán với khán giả.

Mạc Văn Khoa ít tham gia các chương trình truyền hình hay phim ảnh trong thời gian qua. (Ảnh: FBNV)

“Vai nào mà tôi cảm thấy nhiều màu sắc, có thể mang tới cho người xem luồng gió mới, tôi sẽ đóng. Mỗi người một quan điểm làm nghề. Có thể 1-2 năm, tôi hạn chế đóng phim nhưng không phải dừng lại. Tôi vẫn phát triển và ấp ủ làm phim điện ảnh”, nam diễn viên chia sẻ.

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992 tại Hải Dương (nay là Hải Phòng). Anh xuất thân trong một gia đình làm nông, ấp ủ ước mơ trở thành diễn viên từ bé. Trải qua hành trình khá chật vật, tên tuổi Mạc Văn Khoa mới đến gần với khán giả. Dù không có lợi thế ngoại hình nổi bật, nam diễn viên lại tạo được thiện cảm với nét hài hước, duyên dáng. Anh xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh ăn khách như Cua lại vợ bầu, Lật mặt 4 hay Lật mặt 5...

Vài năm gần đây, nam diễn viên ít tham gia các chương trình truyền hình hay phim ảnh. Anh tập trung cho công việc kinh doanh và tận hưởng thời gian bên gia đình.

Sau hơn 4 năm về chung nhà, Mạc Văn Khoa và Thảo Vy có một tổ ấm viên mãn bên con gái nhỏ. Cặp đôi đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, không ngần ngại tương tác, bày tỏ tình cảm với nửa kia trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc vui vẻ, nhí nhố của gia đình Mạc Văn Khoa được anh chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả thích thú.