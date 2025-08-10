Trong tháng 8, giá niêm yết của các dòng xe côn tay hãng Suzuki tiếp tục dao động trong khoảng từ 53.490.000 - 132.900.000 đồng. Cụ thể:

- Mẫu xe Satria F150 với một phiên bản đang bán ở mức giá 53.490.000 đồng.

- Mẫu xe V-Strom 250SX với một phiên bản đang duy trì mức giá 132.900.000 đồng.

Suzuki V-Strom 250SX. (Ảnh: Suzuki)

Giá xe máy Suzuki tại các đại lý trong tháng 8 không có sự biến động mới nào. So với giá niêm yết của hãng, giá thực tế đang thấp hơn khoảng 590.000 - 900.000 đồng/xe, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Suzuki Satria F150 bản đặc biệt.

Bảng giá xe máy Suzuki mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Suzuki)

Bảng giá xe máy Suzuki mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Satria F150 Phiên bản đặc biệt 53.490.000 52.900.000 -590.000 V-Strom 250SX Phiên bản tiêu chuẩn 132.900.000 132.000.000 -900.000

Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT nhưng chưa gồm phí trước bạ, phí bảo hiểm và phí biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.