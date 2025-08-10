Bảng giá ô tô Mercedes mới nhất tháng 8/2025

Mercedes-Benz là thương hiệu ô tô hạng sang đến từ Đức, nổi tiếng toàn cầu với lịch sử lâu đời, công nghệ tiên phong và đẳng cấp vượt thời gian. Với biểu tượng ngôi sao ba cánh, Mercedes không chỉ đại diện cho sự sang trọng mà còn là minh chứng cho chất lượng kỹ thuật xuất sắc.

Trong đó, Mercedes‑Benz S‑Class 2025 giữ dáng vẻ thanh lịch đặc trưng với lưới tản nhiệt mở rộng kết hợp logo lớn, cụm đèn LED ma trận hiện đại và tay nắm cửa thò thụt. Xe có hai màu sơn mới Sonoran Brown và Verde Silver, cùng mâm hợp kim 19–20 inch tạo nên phong cách sang trọng, hiện đại.

Mercedes‑Benz S‑Class 2025 giữ dáng vẻ thanh lịch đặc trưng với lưới tản nhiệt mở rộng. (Ảnh: Xe Mercedes)

Khoang cabin sử dụng vật liệu da Nappa cao cấp, ốp gỗ và kim loại bóng. Hệ thống hiển thị gồm màn hình 12,3‑inch cho xe chính và màn hình OLED 12,8‑inch trung tâm cho người lái. Mercedes có thêm màn hình thứ ba cho hành khách trước và hệ thống giải trí Burmester 3D/4D cao cấp kèm nghe nhạc Dolby Atmos.

S-Class 2025 được trang bị hệ thống Drive Pilot (cấp độ 3) cho phép lái xe tự động đến 95 km/h mà không cần giữ vô-lăng, được chứng nhận hợp pháp tại Đức. Xe còn có các tính năng an toàn cao cấp: hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, camera 360°, túi khí trung tâm phía sau, và đèn LED thông minh Digital Light cùng điều khiển hành trình thích ứng.

Bảng giá xe ô tô hãng Mercedes mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Mercedes - Benz)

Dòng xe Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Sedan Mercedes-Benz C 200 Avantgarde 1 tỷ 599 triệu C 200 Avantgarde Plus 1 tỷ 829 triệu C 300 AMG 2 tỷ 099 triệu E 180 2 tỷ 090 triệu E 200 Exclusive 2 tỷ 390 triệu E 300 AMG 2 tỷ 950 triệu S 450 4MATIC 5 tỷ 039 triệu S 450 4MATIC Luxury Giá từ 5 tỷ 559 triệu Mercedes-Maybach S 450 4MATIC 8 tỷ 199 triệu Mercedes-Maybach S 680 4MATIC 15 tỷ 990 triệu EQS 450+ 4 tỷ 499 triệu EQS 580 4MATIC 5 tỷ 959 triệu Các dòng xe SUV Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC 2 tỷ 299 triệu GLC 300 4MATIC Giá từ 2 tỷ 839 triệu GLB 200 AMG Giá từ 1 tỷ 658 triệu GLS 450 4MATIC 5 tỷ 689 triệu EQE 500 4MATIC 3 tỷ 559 triệu EQS 500 4MATIC 5 tỷ 099 triệu Mercedes-Maybach EQS 680 7 tỷ 610 triệu Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC 8 tỷ 799 triệu Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 12 tỷ 379 triệu Mercedes-Benz G 580 EQ 7 tỷ 750 triệu Mercedes-Benz G 580 EQ EDITION ONE 8 tỷ 680 triệu Các dòng xe thể thao Mercedes-AMG Mercedes-AMG C 43 4MATIC 2 tỷ 599 triệu Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE 4 tỷ 900 triệu Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Giá từ 5 tỷ 999 triệu Mercedes-AMG SL 43 6 tỷ 959 triệu Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE 12 tỷ 290 triệu Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ Giá từ 2 tỷ 999 triệu Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé Giá từ 4 tỷ 699 triệu Mercedes-AMG G 63 11 tỷ 750 triệu Các dòng xe đa dụng V 250 AMG 3 tỷ 759 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.