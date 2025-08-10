  • Zalo

Bảng giá ô tô Mercedes mới nhất tháng 8/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Mercedes mới nhất tại Việt Nam tháng 8/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Mercedes-Benz là thương hiệu ô tô hạng sang đến từ Đức, nổi tiếng toàn cầu với lịch sử lâu đời, công nghệ tiên phong và đẳng cấp vượt thời gian. Với biểu tượng ngôi sao ba cánh, Mercedes không chỉ đại diện cho sự sang trọng mà còn là minh chứng cho chất lượng kỹ thuật xuất sắc.

Trong đó, Mercedes‑Benz S‑Class 2025 giữ dáng vẻ thanh lịch đặc trưng với lưới tản nhiệt mở rộng kết hợp logo lớn, cụm đèn LED ma trận hiện đại và tay nắm cửa thò thụt. Xe có hai màu sơn mới Sonoran Brown và Verde Silver, cùng mâm hợp kim 19–20 inch tạo nên phong cách sang trọng, hiện đại.

Mercedes‑Benz S‑Class 2025 giữ dáng vẻ thanh lịch đặc trưng với lưới tản nhiệt mở rộng. (Ảnh: Xe Mercedes)

Khoang cabin sử dụng vật liệu da Nappa cao cấp, ốp gỗ và kim loại bóng. Hệ thống hiển thị gồm màn hình 12,3‑inch cho xe chính và màn hình OLED 12,8‑inch trung tâm cho người lái. Mercedes có thêm màn hình thứ ba cho hành khách trước và hệ thống giải trí Burmester 3D/4D cao cấp kèm nghe nhạc Dolby Atmos.

S-Class 2025 được trang bị hệ thống Drive Pilot (cấp độ 3) cho phép lái xe tự động đến 95 km/h mà không cần giữ vô-lăng, được chứng nhận hợp pháp tại Đức. Xe còn có các tính năng an toàn cao cấp: hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, camera 360°, túi khí trung tâm phía sau, và đèn LED thông minh Digital Light cùng điều khiển hành trình thích ứng.

Bảng giá xe ô tô hãng Mercedes mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Mercedes - Benz)

Dòng xeMẫu xe

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Sedan Mercedes-Benz C 200 Avantgarde 1 tỷ 599 triệu
C 200 Avantgarde Plus1 tỷ 829 triệu
C 300 AMG2 tỷ 099 triệu
E 1802 tỷ 090 triệu
E 200 Exclusive2 tỷ 390 triệu
E 300 AMG2 tỷ 950 triệu
S 450 4MATIC5 tỷ 039 triệu
S 450 4MATIC LuxuryGiá từ 5 tỷ 559 triệu
Mercedes-Maybach S 450 4MATIC8 tỷ 199 triệu
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC15 tỷ 990 triệu
EQS 450+4 tỷ 499 triệu
EQS 580 4MATIC5 tỷ 959 triệu
Các dòng xe SUV Mercedes-BenzGLC 200 4MATIC2 tỷ 299 triệu
GLC 300 4MATICGiá từ 2 tỷ 839 triệu
GLB 200 AMGGiá từ 1 tỷ 658 triệu
GLS 450 4MATIC5 tỷ 689 triệu
EQE 500 4MATIC3 tỷ 559 triệu
EQS 500 4MATIC5 tỷ 099 triệu
Mercedes-Maybach EQS 6807 tỷ 610 triệu
Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC8 tỷ 799 triệu
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC12 tỷ 379 triệu
Mercedes-Benz G 580 EQ7 tỷ 750 triệu
Mercedes-Benz G 580 EQ EDITION ONE8 tỷ 680 triệu
Các dòng xe thể thao Mercedes-AMG Mercedes-AMG C 43 4MATIC2 tỷ 599 triệu
Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE4 tỷ 900 triệu
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+Giá từ 5 tỷ 999 triệu
Mercedes-AMG SL 436 tỷ 959 triệu
Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE12 tỷ 290 triệu
Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+Giá từ 2 tỷ 999 triệu
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ CoupéGiá từ 4 tỷ 699 triệu
Mercedes-AMG G 6311 tỷ 750 triệu
Các dòng xe đa dụngV 250 AMG3 tỷ 759 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương
