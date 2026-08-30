Lý do tuần lễ du lịch tại cao nguyên La Vuông tạm hoãn sau 2 ngày hút khách

(VTC News) -

Những hình ảnh của cao nguyên La Vuông trước khi diễn ra sự kiện tuần lễ du lịch.

Sáng 30/8, trên trang thông tin UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đăng tải thông báo khẩn tạm dừng các hoạt động còn lại của Tuần lễ du lịch tại cao nguyên La Vuông (diễn ra từ 28/8 - 2/9).

Theo thông báo, do tình hình thời tiết diễn biến không thuận lợi, vì vậy Ban tổ chức tạm dừng các hoạt động tại tuần lễ du lịch để đảm bảo an toàn cho du khách, người dân, vận động viên và các lực lượng tham gia, cho đến khi có thông báo mới.

Riêng đối với Giải chạy La Vuông Community Run 2026, chương trình tạm dừng và sẽ được tổ chức vào một ngày khác. Thời gian cụ thể sẽ được Ban tổ chức thông báo chính thức đến các vận động viên trong thời gian sớm nhất.

Gió to đã làm hư hỏng nhiều hạng mục trong sự kiện Tuần lễ du lịch cao nguyên La Vuông. (Ảnh: UBND phường Hoài Nhơn Bắc)

Hai ngày trước khi có gió lớn, sự kiện tổ chức tại Thung lũng Cầu Lầy và cao nguyên La Vuông ghi nhận lượng khách hưởng ứng rất đông. Đêm khai mạc 29/8 từng bùng nổ không khí lễ hội với các khu trải nghiệm chợ phiên OCOP, trò chơi dân gian, không gian văn hóa đặc sắc và mua sắm sản phẩm bản địa.

Cao nguyên La Vuông, nơi thương xuyên diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh Gia Lai bởi sở hữu thời tiết đặc biệt khi có 4 mùa trong một ngày.

Nằm ở độ cao 700 - 1.000 m so với mực nước biển, cao nguyên La Vuông sở hữu vị trí giao thoa hiếm có giữa sinh thái ven biển duyên hải và vùng núi cao Trường Sơn, một vùng đất được ví như Đà Lạt thu nhỏ tại Gia Lai.

Nơi đây sở hữu thời tiết 4 mùa trong một ngày với nhiệt độ trung bình chỉ từ 20 đến 24°C; sáng phủ sương mù, trưa nắng nhẹ, chiều lộng gió và đêm se lạnh. Ngoài ra cao nguyên La Vuông còn có thảo nguyên cỏ xanh mút mắt, rừng thông, hệ thống sông suối đầu nguồn mát lạnh cùng đỉnh Trường Định - nơi có thể ngắm trọn vùng giao thoa giữa rừng và biển.

Dù sự kiện gặp sự cố thời tiết gián đoạn, tiềm năng du lịch sinh thái của La Vuông vẫn được tỉnh Gia Lai xây dựng chiến lược biến nơi đây thành trung tâm du lịch trọng điểm theo xu hướng du lịch xanh, du lịch cộng đồng.

Kèm theo đó là các sản phẩm đặc trưng như cắm trại, săn mây, thể thao địa hình quy mô lớn sẽ tiếp tục được hoàn thiện kỹ lưỡng về phương án an toàn trước khi đi vào vận hành lâu dài.