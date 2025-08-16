Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thắng trận cuối, vẫn chờ kết quả khiếu nại

(VTC News) -

Sau khi thua U21 Chile, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thi đấu trận phân hạng 19-20 tại giải U21 thế giới 2025. Trong trận đấu cuối cùng tại giải, U21 Việt Nam đối đầu U21 Cộng hòa Dominica.

Ở trận đấu này, chủ công Đặng Thị Hồng tiếp tục vắng mặt. Dù vậy, những cầu thủ còn lại vẫn đủ sức giúp đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam chiếm ưu thế trước đội bóng châu Mỹ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thắng trận cuối cùng tại giải thế giới.

Trong hiệp đầu tiên, U21 Cộng hòa Dominica nhập cuộc tốt hơn và dẫn điểm ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, các học trò của huấn luện viên Nguyễn Trọng Linh nhanh chóng hòa điểm và vượt lên với cách biệt lớn, trước khi thắng 25-19.

Bước sang set 2, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam sớm tạo ra cách biệt lên tới 8 điểm. Phạm Quỳnh Hương và đồng đội sớm kết thúc hiệp đấu với chiến thắng 25-17.

Cục diện hiệp 3 không có nhiều khác biệt so với 2 set đầu tiên. Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vẫn thể hiện sự vượt trội. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh thắng 25-17 và kết thúc trận đấu.

Sau 3 hiệp đấu chóng vánh, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đánh bại U21 Cộng hòa Dominica với tỷ số 25-19, 25-17 và 25-17. Các vận động viên Việt Nam xếp hạng 19 chung cuộc tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025.

Chưa làm rõ án phạt của bóng chuyền nữ U21 Việt Nam

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) tiếp tục làm việc với Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) về các vấn đề pháp lý liên quan đến án phạt dành cho đội tuyển U21 Việt Nam. FIVB không đưa ra thêm thông tin nào sau khi công bố quyết định xử thua đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vì sử dụng cầu thủ không đáp ứng điều kiện dự giải.

VFV khẳng định tuân thủ đầy đủ các quy định của FIVB về việc đăng ký thi đấu cho cầu thủ. Cơ quan này cũng cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của FIVB để xác thực thông tin khai sinh của vận động viên trong quá trình thi đấu.