Đội trưởng Thái Lan nhận thua Việt Nam, thán phục 'người duy nhất ghi được điểm'

(VTC News) -

“Tay đập của họ rất sắc bén. Cô gấy gần như là người duy nhất ghi được những điểm số quyết định", Ajcharaporn Kongyot - đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan nói sau trận đấu tranh ngôi vô địch chặng 2 SEA V.League 2025. Dù thắng 2 set đầu tiên, Ajcharaporn và đồng đội thua ngược đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Cái tên mà đội trưởng Thái Lan nhắc đến chính là Nguyễn Thị Bích Tuyền. Đối chuyền sinh năm 2000 là ngôi sao của trận chung kết khi một mình cô ghi tới 45 điểm, phá kỷ lục của giải đấu. Chính Bích Tuyền là người ghi điểm cuối cùng giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn tất cuộc lội ngược dòng đánh bại Thái Lan, lần đầu tiên giành chức vô địch chặng của SEA V.League.

Ajcharaporn và đồng đội bất lực trong việc ngăn chặn Bích Tuyền ghi điểm.

Bích Tuyền tiếp tục được ban tổ chức chọn là đối chuyền xuất sắc nhất giải, giống như chặng 1. Ngoài ra, cô còn nhận danh hiệu MVP - vinh danh vận động viên xuất sắc nhất giải (Most Valuable Player).

“Chúng tôi có những thời điểm chơi tốt, nhưng khi trận đấu trở nên khó khăn, đội tuyển Thái Lan không thể thay đổi nhịp độ đủ nhanh. Vấn đề này đã tồn tại từ giải Nations League và chúng tôi chưa thể khắc phục kịp ở giải lần này", Ajcharaporn nhận xét về trận đấu.

Chủ công 30 tuổi vẫn xuất sắc, đặc biệt là trong hiệp đầu tiên với các pha ghi điểm ở vị trí số 2. Đội tuyển Thái Lan cho thấy sự ổn định như thường lệ cả trong tấn công lẫn phòng thủ. Tuy nhiên, sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cùng phong độ ấn tượng của đội tuyển Việt Nam khiến Ajcharaporn và đồng đội không thể giành chiến thắng.

Ngoài sự xuất sắc của Nguyễn Thị Bích Tuyền, việc xếp Trần Thị Thanh Thúy ở hàng sau và giao nhiệm vụ chủ công cho Vi Thị Như Quỳnh cũng phát huy hiệu quả. Đây là 3 vận động viên ghi dấu ấn nổi bật khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lật ngược tình thế trước Thái Lan. Đây là lần đầu tiên đội bóng xứ chùa vàng mất ngôi vô địch SEA V.League, cũng là lần đầu họ thua đội tuyển Việt Nam.

"Thắng hay thua đều có mặt tích cực và tiêu cực. Chẳng ai muốn thua cả. Đội nào cũng muốn giành chiến thắng và chúng tôi cũng vậy. Thất bại hôm nay giúp chúng tôi có thêm bài học, buộc đội tuyển Thái Lan phải nhìn lại sai sót của mình, trở về tập luyện và cải thiện ở những điểm yếu", Ajcharaporn nói.