LĐBĐ Malaysia kháng cáo vì danh dự, nhân vật quyền lực tố FIFA sai luật

(VTC News) -

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim - cố vấn đội tuyển quốc gia Malaysia, Nhiếp chính vương bang Johor - công khai chỉ trích Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sau khi cơ quan này bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ bê bối nhập tịch cầu thủ. Nhân vật quyền lực hàng đầu của bóng đá Malaysia cho rằng FIFA sai luật khi đưa ra án phạt.

"FIFA tiếp tục trừng phạt các cầu thủ bằng cách áp dụng sai luật. Điều 22 của Bộ luật FIFA quy định rằng các hình phạt chỉ có thể áp dụng đối với những người làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả, và điều đó không áp dụng đối với các cầu thủ. Nói cách khác, án phạt được đưa ra mà không dựa trên luật pháp và có vẻ như mang động cơ chính trị hơn là điều gì khác", Hoàng thân Tunku Ismail viết trên mạng xã hội.

Hoàng thân Tunku Ismail

Ông khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh cùng các cầu thủ khi vụ việc được đưa lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS): “Một số người chọn đổ lỗi, một số chọn làm ồn ào, trong khi tôi chọn đứng lên và ủng hộ cuộc chiến vì các cầu thủ bằng mọi giá cho đến cuối cùng, và điểm đến tiếp theo sẽ là CAS – một cơ quan độc lập".

Trước đó, tối 3/11, FIFA ra thông báo chính thức bác bỏ toàn bộ kháng cáo của FAM và giữ nguyên các án phạt đã ban hành. Ủy ban Kháng cáo của FIFA xác định FAM vi phạm Điều 22 của Quy chế về kỷ luật (FDC) về hành vi làm giả tài liệu. LĐBĐ Malasia bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF). Trong khi đó, 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano — mỗi người bị phạt 2.000 CHF và cấm thi đấu 12 tháng.

Ngay sau đó, LĐBĐ Malaysia tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo lên CAS. Quyền Chủ tịch FAM là Datuk Yusoff Mahadi cho biết liên đoàn coi đây là “một cuộc chiến lớn để bảo vệ danh tiếng của bóng đá Malaysia” và sẽ chuẩn bị toàn bộ tài liệu, bằng chứng để nộp lên CAS trong thời hạn 21 ngày.

“Chúng tôi biết quá trình này có thể kéo dài và tốn kém, nhưng vì danh dự của bóng đá Malaysia, FAM sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách", ông Mahadi cho biết.