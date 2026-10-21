Lực sĩ khuyết tật từng vô địch Paralympic, 42 tuổi vẫn săn huy chương châu Á

(VTC News) -

Sáng 19/10, Lê Văn Công mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026, diễn ra ở Nhật Bản. Lực sĩ 42 tuổi giành huy chương bạc hạng 49kg nam môn cử tạ với mức tạ 171kg, chỉ xếp sau đối thủ Omar Qarada của Jordan.

Người viết lịch sử cho thể thao Việt Nam

Sinh năm 1984 tại Hà Tĩnh, Lê Văn Công có đôi chân không lành lặn từ nhỏ. Tuy nhiên, hạn chế về khả năng ngăn anh theo đuổi thể thao chuyên nghiệp và trở thành một trong những lực sĩ cử tạ người khuyết tật xuất sắc nhất thế giới.

Lê Văn Công là VĐV giàu thành tích nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại Paralympic 2024. VĐV gốc Hà Tĩnh đã giành huy chương tại 3 kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật liên tiếp: Rio 2016 (HCV), Tokyo 2020 (HCB) và Paris 2024 (HCĐ). Anh đồng thời nắm giữ kỉ lục Paralympic (183kg) và kỷ lục thế giới (183,5kg) ở hạng cân 49kg.

Lê Văn Công từng giành huy chương tại 3 kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật liên tiếp. (Ảnh: @levancong2302/Instagram)

Tên tuổi của Lê Văn Công thực sự bước lên đỉnh cao tại Paralympic Rio 2016 ở Brazil. Khi đó, anh nâng thành công mức tạ 183kg, giành huy chương vàng hạng 49kg nam. Chiến thắng này mang ý nghĩa lịch sử khi Lê Văn Công trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng Paralympic. Thành tích 183kg đồng thời thiết lập kỷ lục Paralympic, đưa tên tuổi anh vào nhóm những lực sĩ hàng đầu thế giới.

Không dừng lại ở đó, Lê Văn Công còn thiết lập kỷ lục thế giới với mức tạ 183,5kg. Đây là cột mốc cho thấy năng lực chuyên môn đặc biệt của lực sĩ Việt Nam trong cuộc cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất.

Sau thành công tại Rio, Lê Văn Công tiếp tục duy trì vị thế ở đấu trường quốc tế. Tại Paralympic Tokyo 2020, diễn ra năm 2021, anh giành huy chương bạc. Ba năm sau, lực sĩ quê Hà Tĩnh tiếp tục góp mặt trên bục nhận huy chương tại Paralympic Paris 2024 với tấm huy chương đồng.

Không chỉ thành công tại Paralympic, Lê Văn Công còn sở hữu nhiều huy chương ở các giải vô địch quốc tế và đại hội thể thao người khuyết tật châu Á, Đông Nam Á.

Đầu năm 2026, khi đã bước sang tuổi 42, anh tiếp tục giành huy chương vàng tại ASEAN Para Games lần thứ 13 dù gặp vấn đề về chấn thương. Thành tích này cho thấy lực sĩ Việt Nam vẫn đủ khả năng cạnh tranh ở đấu trường khu vực sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp.

Lê Văn Công (bên phải) giành huy chương đồng môn cử tạ Paralympic 2024.

Cuộc đua chưa kết thúc

Đối với vận động viên cử tạ, việc duy trì sức mạnh khi tuổi tác tăng lên là thử thách không nhỏ. Ngoài yêu cầu về thể lực, những buổi tập với mức tạ lớn còn tạo áp lực lên cơ, khớp và hệ thống dây chằng.

Ở tuổi 42, Lê Văn Công vẫn là một trong những gương mặt được kỳ vọng nhất của đoàn Việt Nam. Trong cuộc đua giành huy chương vàng, thử thách lớn nhất của lực sĩ Việt Nam là Omar Qarada (Jordan). Đây là đối thủ nhiều duyên nợ, từng đánh bại Lê Văn Công tại những giải đấu quốc tế quan trọng gần đây.

Lê Văn Công nhập cuộc thuận lợi khi chinh phục thành công mức tạ 171kg ngay lượt đầu tiên. Trong khi đó, Qarada lần lượt nâng thành công 174kg và 176kg để chiếm ưu thế. Trước sức ép từ đối thủ, đại diện Việt Nam đăng ký mức tạ 176kg ở lượt thứ hai nhưng không thể hoàn thành.

Lê Văn Công giành huy chương vàng Paralympic 2016.

Không muốn dừng lại ở vị trí thứ hai, Lê Văn Công quyết định tăng mức tạ lên 178kg trong lần thực hiện cuối cùng nhằm tìm kiếm cơ hội giành chức vô địch. Tuy nhiên, nỗ lực của anh không thành công.

Chung cuộc, Lê Văn Công giành huy chương bạc với thành tích 171kg, còn Qarada đoạt huy chương vàng nhờ mức tạ 176kg. Dù lỡ cơ hội bước lên bục cao nhất, lực sĩ Việt Nam vẫn cải thiện thành tích so với kỳ Asian Para Games trước.

Asian Para Games 2026 được tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 18 đến 24/10, với sự góp mặt của khoảng 3.000 vận động viên thuộc 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có 36 thành viên tham dự, trong đó 21 vận động viên thi đấu ở 5 môn. Sau tấm huy chương mở màn của Lê Văn Công, đoàn Việt Nam tiếp tục hướng đến những thành tích tiếp theo ở các nội dung cử tạ, bơi và điền kinh.