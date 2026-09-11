Lối đi mới cho điều trị sẹo xơ cứng và rạn da: Nguyên lý cộng hưởng đa tác động

(VTC News) -

Tại Hội thảo Khoa học & Đào tạo Y khoa liên tục (CME) mới diễn ra, ThS. BS CKII Nguyễn Phương Thảo - Giám đốc Chuyên môn Pensilia Clinic - phân tích chuyên sâu về nguyên lý cộng hưởng đa tác động: Tác động cơ học/năng lượng (công nghệ cao) + Sinh học tái tạo (CaHA) = Hiệu quả tối đa & tối ưu thời gian.

Các phương pháp điều trị sẹo và rạn da hiện nay.

- Tại sao các phương pháp truyền thống thường khó xử lý dứt điểm sẹo rỗ và rạn da?

Vấn đề cốt lõi là các tổn thương này không chỉ đơn thuần là mất thể tích bề mặt. Sẹo rỗ và rạn da dai dẳng có cấu trúc khuyết hẫng xơ cứng - những dải sợi collagen co kéo bất thường bám sâu dưới da, tạo thành các “neo xơ” kéo lõm bề mặt và cản trở quá trình tái tạo tự nhiên.

Các liệu pháp đơn lẻ chỉ tác động một chiều, hoặc bóc tách bề mặt, hoặc bổ sung thể tích tạm thời nhưng không giải quyết được đồng thời cả hai vấn đề.

ThS. BS CKII Nguyễn Phương Thảo - Báo cáo viên chính trong Hội thảo Khoa học & Đào tạo Y khoa liên tục.

- Nguyên lý cộng hưởng đa tác động mà bác sĩ trình bày tại hội thảo có gì khác biệt?

Đây là một phác đồ sinh học được xây dựng dựa trên chuỗi phản ứng lành thương tự nhiên của cơ thể qua 3 bước liên hoàn, thay vì can thiệp rời rạc từng giai đoạn:

Bước 1: Bóc tách và giải phóng xơ

Ở giai đoạn này, chúng tôi ứng dụng các kỹ thuật như Subcision (cắt xơ sẹo), Laser CO₂ Fractional, Microneedling RF hoặc Enerjet để phá vỡ các dải xơ cứng co kéo dưới da. Công đoạn này vừa làm phẳng bề mặt vừa tạo tổn thương vi điểm có kiểm soát - đóng vai trò như “tín hiệu” để kích hoạt toàn bộ quá trình lành thương.

Bước 2: Làm đầy và tái cấu trúc sinh học

Chúng tôi đưa các vi cầu Calcium Hydroxyapatite (CaHA) vào chính xác lớp trung bì/hạ bì. Ngay lập tức, các vi cầu này tạo thành một giàn giáo sinh học cho các nguyên bào sợi bám dính, kích hoạt quá trình tăng sinh Collagen và Elastin mới. Không chỉ lấp đầy tạm thời, CaHA còn thúc đẩy da tự tái tạo cấu trúc nâng đỡ vững chắc từ bên trong.

Bước 3: Phục hồi vi mạch và tái tạo điện sinh học

Phối hợp Laser kép 658nm & 808nm cùng công nghệ Biodermogenesi. Bước này hỗ trợ kích thích tuần hoàn, tăng cường nuôi dưỡng tế bào, đồng thời rút ngắn thời gian phục hồi (downtime) và ngăn ngừa nguy cơ tăng sắc tố sau viêm (PIH) - một biến chứng thường gặp ở các can thiệp sâu.

ThS. BS CKII Nguyễn Phương Thảo cùng các chuyên gia trên tọa đàm trong phiên “Thảo luận & hỏi đáp”.

- Với sự kết hợp này, khách hàng có thể nhận thấy lợi ích gì so với các phương pháp cũ?

Lợi ích rõ rệt nhất là hiệu quả tối đa và tối ưu thời gian. Thay vì phải trải qua nhiều lần điều trị đơn lẻ, phác đồ cộng hưởng xử lý được nhiều tầng tổn thương trong cùng một buổi can thiệp. Khách hàng giảm thời gian điều trị tổng thể mà vẫn đạt được sự phục hồi cấu trúc da sâu và bền vững hơn.

Nhiều trường hợp sẹo rỗ lâu năm hay rạn da diện rộng đã ghi nhận sự cải thiện rõ rệt chỉ sau 1-2 lần áp dụng phác đồ này.

- Có phải mọi trường hợp sẹo rỗ hay rạn da đều áp dụng một phác đồ giống nhau?

Hoàn toàn không. Điều quan trọng là cá nhân hóa phác đồ dựa trên từng vùng da và tình trạng tổn thương. Tại Pensilia, chúng tôi thiết kế phác đồ riêng biệt cho từng trường hợp:

Rạn da vùng bụng & mông: Kết hợp Laser kép, sóng Enerjet giải phóng mô xơ, tiêm vi cầu CaHA tái tạo sợi và Biodermogenesi phục hồi màu sắc da.

Rạn da lâu năm/màng đáy suy yếu: Tác động củng cố màng đáy thượng bì - trung bì, phối hợp Biodermogenesi và CaHA tầng sâu để củng cố hàng rào bảo vệ da.

Sẹo rỗ có độ sâu khác nhau: Điều chỉnh cường độ Subcision và lượng CaHA phù hợp với mức độ đứt gãy ma trận ngoại bào.