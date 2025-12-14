Loạt sai phạm ở quán bánh mỳ liên quan vụ nghi ngộ độc tập thể ở Quảng Ngãi

Ngày 14/12, Sở Y tế Quảng Ngãi có báo cáo về vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại quầy tại địa phương.

Theo khai báo của các bệnh nhân, từ 15h ngày 11/12 đến 8h ngày 13/12, họ có mua và sử dụng bánh mì có nhân tại các quầy H.V trên đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Nghĩa Lộ), đường Quang Trung và đường Trần Hưng Đạo (phường Cẩm Thành) cùng một số điểm bán bánh mì H.V trên địa bàn.

Một trong số các bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì H.V.

Đến 17h ngày 11/12, bệnh nhân đầu tiên có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt cao, đau đầu. Sau đó, các bệnh nhân khác cũng có triệu chứng tương tự nên đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Ngay khi nhận được tin báo, Sở Y tế Quảng Ngãi chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế, UBND các phường tổ chức điều tra, tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Hôm 13/12, đoàn làm việc với ông Nguyễn H. (chủ cơ sở bánh mì H.V) và cơ sở trên đường Nguyễn Nghiêm (phường Cẩm Thành) và các điểm bán bánh mì trên phường Nghĩa Lộ.

Ông H. khai nhận, các quầy kinh doanh trên là của cơ sở ông, riêng tại địa chỉ 1156 Quang Trung được nhượng quyền. Ông H. sẽ cung cấp chả các loại, xíu mại, bơ, tương ớt, rau, bánh mì cho các quầy.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa chứng minh các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chưa chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nguồn nguyên liệu, thực phẩm liên quan. Không có khám sức khỏe, xác nhận tập huấn kiến thức ATTP của chủ cơ sở và nhân viên tham gia chế biến, kinh doanh. Chưa chứng minh hồ sơ công bố sản phẩm các loại chả.

Tại địa chỉ trên đường Nguyễn Nghiêm (sản xuất chả các loại, xíu mại, bơ, tương ớt…) chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc các giấy tờ tương đương. Khu vực sản xuất tại đây không theo nguyên tắc 1 chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng. Nơi sản xuất kinh doanh không tách biệt với các nguồn ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác.

UBND phường Cẩm Thành đã tiến hành niêm phong tất cả các mẫu thực phẩm còn lại tại các quầy và tại đường Nguyễn Nghiêm, đồng thời đề nghị các quầy bánh mì H.V. tạm ngừng kinh doanh, chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tiến hành lấy 17 mẫu thực phẩm và 6 bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc.