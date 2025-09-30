Hà Nội mưa ngập, trường tổ chức cho học sinh ăn ngủ qua đêm

13h30 ngày 30/9, chị Thanh Nga nhận tin nhắn thông báo từ trường Tiểu học Trung Văn (phường Đại Mỗi, Hà Nội) - nơi con gái đang học lớp 5 - về việc huỷ ca học chiều.

Cụ thể, do tình hình mưa bão còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, chiều 30/9, tất cả câu lạc bộ năng khiếu (nhảy hiện đại, bóng đá, tiếng Anh, cờ) sẽ nghỉ. Phụ huynh có thể đến đón con sớm từ 13h30.

Nhiều khu vực ở Hà Nội ngập nặng. (Ảnh: ZNews)

15h, chị Vũ Trang cũng nhận thông báo từ trường Tiểu học Văn Yên (phường Hà Đông) về việc phụ huynh có thể sắp xếp đón con sớm hơn. Tuy nhiên, do đường ngập nặng và vẫn phải đi làm, sau 17h, chị Trang mới có thể đón con. Nhà trường đã tạo điều kiện trông giữ trẻ theo lịch hàng ngày.

Không riêng hai trường trên, ngày 30/9, ghi nhận ở nhiều khu vực tại Hà Nội, mưa lớn xối xả kéo dài, nhiều tuyến phố ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông.

Từ sáng sớm, nhiều trường học đã thông báo cho học sinh nghỉ hoặc chuyển học trực tuyến. Từ trưa đến đầu giờ chiều, nhiều trường tổ chức dạy học buổi sáng bắt đầu thông báo nghỉ buổi chiều hoặc cho học sinh tan học sớm.

Trường THCS Giảng Võ thông báo học sinh khối chiều nếu nhà xa, đường ngập, các em được nghỉ học. Những học sinh có thể đến trường, nhà trường vẫn tổ chức dạy học bình thường theo thời khóa biểu. Bài khảo sát dự kiến diễn ra vào chiều 30/9 sẽ được chuyển sang chiều ngày 1/10.

Trong khi đó, Hệ thống Giáo dục Alaska điều chỉnh thời gian tan học ngày 30/8 là 15h, xe tuyến sẽ đón học sinh ra về thay vì 16h như ngày ngày.

"Với học sinh không đi xe tuyến, bố mẹ chủ động thời gian đón con. Với những gia đình không thể đón con sớm, nhà trường có bố trí giáo viên trông con tại lớp đến 17h. Các câu lạc bộ ngoài giờ nghỉ hoạt động", thông báo nhà trường nêu.

Trường Mầm non Song ngữ Alice Montessori (phường Dương Nội) đề nghị phụ huynh sắp xếp thời gian đón trẻ sớm hơn so với thường lệ. Nhà trường sẽ bố trí giáo viên hỗ trợ và bàn giao trẻ chu đáo cho đến khi các con được đón về an toàn.

Tương tự, trường THPT FPT Tây Hà Nội, trường Newton cũng thông báo tan học sớm. Trường hợp phụ huynh không sắp xếp đón học sinh được, các thầy cô giáo sẽ quản lý học sinh tại lớp theo giờ đón trả bình thường. Riêng trường THPT FPT Tây Hà Nội cho biết ngày 1/10, nhà trường triển khai hình thức học online tại nhà cho toàn bộ học sinh.

Trong khi đó, Hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm thông báo để đảm bảo an toàn, ôtô của trường (toàn tuyến) sẽ không hoạt động đón trả học sinh trong chiều nay.

Các gia đình có điều kiện và đảm bảo an toàn có thể chủ động đến đón con vào thời điểm phù hợp.

Nhà trường sẽ hỗ trợ ăn tối và ngủ qua đêm cho tất cả học sinh đăng ký ở lại. Hiện tại, trường đã chuẩn bị thực phẩm và nhà bếp sẽ nấu ăn tối cho học sinh ở lại trường tương tự bữa ăn bán trú. Các học sinh ăn tại nhà ăn từ 18h.

Cùng với đó, nhà trường sẽ phân công các thầy cô giáo quản lý học sinh trong chiều và tối nay. Sáng mai (1/10), trường sẽ hỗ trợ ăn sáng để đảm bảo sức khoẻ cho các em.

"Nhà trường thấu hiểu sự vất vả của toàn thể quý cha mẹ học sinh trong tình hình này. Mong quý phụ huynh yên tâm, các con sẽ được chăm lo an toàn, chu đáo như ở nhà", trích thông báo của nhà trường.

Thông báo của Hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: FBNT.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn gửi UBND các phường, xã, các đơn vị trường học trực thuộc về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 10 Bualoi.

Sở đề nghị UBND phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục; thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, thiên tai để chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả.

Căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai, các trường chủ động rà soát, sẵn sàng các kế hoạch, triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với điều kiện nhà trường.

Rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường, nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy, đổ, phải báo cáo để xử lý kịp thời. Trường hợp chưa thực hiện ngay được, phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ với cơ quan chuyên môn để được xử lý sớm nhất.

Ngoài ra, cần có phương án di dời tài sản, thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn để tránh hư hại, mất mát, hạn chế thiệt hại do bão.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục ở vùng tâm bão đi qua có học sinh bán trú cần quản lý chặt chẽ học sinh. Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình theo kế hoạch, chỉ đạo của chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt mà học sinh không thể đến trường học tập và sinh hoạt, cần chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp.

Chủ động dọn dẹp, vệ sinh trường lớp ngay sau mưa bão để đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng chống dịch bệnh.

Sở cũng yêu cầu tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh khi tham gia các hoạt động tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra do mưa bão.