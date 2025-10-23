(VTC News) -

Theo báo cáo của quý III/2025 của Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, thị trường Hà Nội ghi nhận 29.100 giao dịch, tăng 1% theo quý nhưng giảm 9% theo năm.

Chung cư tiếp tục là phân khúc dẫn dắt thị trường, chiếm 71% tổng giao dịch nhờ dòng tiền đổ mạnh vào cả mảng sơ cấp và thứ cấp. Cụ thể, phân khúc cao tầng đạt khoảng 20.800 giao dịch, mức cao nhất trong hai năm trở lại đây.

Ngược lại, giao dịch nhà thổ cư tiếp tục xu hướng giảm, đạt 6.100 giao dịch trong quý III, tương đương giảm 35% theo quý và 39% theo năm.

Loại hình bất động sản nào bán chạy nhất quý III/2025? (Ảnh: Minh Đức).

Theo One Mount, xu hướng dịch chuyển từ thổ cư sang chung cư ngày càng rõ nét, đến từ hai nguyên nhân chính: Sự dịch chuyển này thể hiện rõ xu hướng thay đổi trong thị hiếu của người mua nhà, đặc biệt là từ nhóm khách hàng trẻ. Thế hệ người mua mới ưu tiên không gian sống hiện đại, tiện ích đồng bộ, an ninh và quản lý chuyên nghiệp, thay vì tập trung vào giá trị sở hữu đất như các thế hệ trước.

Ngoài ra, giá chung cư tăng đáng kể trong thời gian qua (khoảng 20%/năm), tổng giá một căn nhà thổ cư vẫn đang gấp 2,1 lần giá căn hộ chung cư. Bên cạnh đó, các gói vay tài chính linh hoạt từ chủ đầu tư và ngân hàng giúp người mua nhà với vốn tự có thấp vẫn có thể tiếp cận dễ dàng hơn, góp phần gia tăng thanh khoản tốt cho phân khúc này.

Một điểm đáng chú ý là giao dịch chung cư sơ cấp (10.100 căn) tương đương giao dịch thứ cấp (10.700 căn) trong quý III/2025, tập trung tại các phường tại khu Đông và khu Tây Hà Nội.

Tại khu Đông và Văn Giang (Hưng Yên), tổng lượng giao dịch chung cư đạt 8.200 căn, cao nhất trong 2 năm trở lại đây. Giao dịch sơ cấp và thứ cấp ngang nhau (khoảng 4.000 căn mỗi loại). Khu Đông vẫn là khu có mặt bằng giá thấp nhất thị trường khi có đơn giá sơ cấp và thứ cấp trung bình khoảng 60-70 triệu/m².

Tại khu Tây, giao dịch chung cư dịch đạt 7.500 căn chủ yếu tập trung tại loại hình thứ cấp do nguồn hàng sơ cấp khan hiếm và nguồn hàng thứ cấp vẫn đang có mức giá thấp hơn hàng sơ cấp mở mới.

Về giá bán, trong quý III/2025, đơn giá trung bình sơ cấp đạt 85,6 triệu đồng/m², tăng 23% theo năm và 7% theo quý do nhiều dự án hạng sang mở mới tại khu Tây, khu Trung tâm, và khu Bắc, kéo mặt bằng giá thị trường lên cao.

Đơn giá sơ cấp cũng có sự phân hóa lớn theo khu vực: Khu Bắc, Tây và trung tâm giá sơ cấp khoảng 114-125 triệu/m², khu Nam và Đông giá sơ cấp khoảng 70-73 triệu/m².

"Việc giá bán căn hộ liên tục tăng trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong giai đoạn 2024-2025, đã khiến cho việc sở hữu căn hộ của đại đa số người dân ngày càng trở nên khó khăn hơn. Theo thống kê, Hà Nội và TP.HCM nằm trong số những thành phố có chỉ số giá nhà trên thu nhập cao nhất trong khu vực", báo cáo của One Mount nhấn mạnh.

Dự báo nguồn cung căn hộ trong quý IV/2025 đạt khoảng 11.000 căn nâng tổng nguồn cung thị trường cả năm 2025 đạt 31.000 căn, giảm nhẹ so với năm 2025, nhưng vẫn cao hơn giai đoạn 2021-2024 (18.000 căn/năm).

Năm 2026, nguồn cung tiếp tục duy trì mức 31.000 - 32.000 căn hộ, 100% là phân khúc cao cấp và hạng sang. Khu Đông và khu Tây tiếp tục dẫn dắt nguồn cung toàn thị trường. Tại khu Đông tiếp tục có sự dịch chuyển mạnh mẽ khi Văn Giang (Hưng Yên) sẽ thay thế khu Đông (Hà Nội) dẫn dắt thị trường.