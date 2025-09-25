(VTC News) -

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo tình hình triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trong 9 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai các tháng cuối năm 2025.

Theo Bộ Xây dựng, trong 9 tháng đầu năm 2025, giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP.HCM duy trì ở mức cao, với xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hà Nội, giá sơ cấp trung bình đạt 70–80 triệu đồng/m², tăng 5,6% so với đầu năm và 33% so với cùng kỳ năm 2024. Một số dự án hạng sang ghi nhận mức giá rất cao, khoảng 150–300 triệu đồng/m².

Tại TP.HCM, giá sơ cấp trung bình khoảng 75 triệu đồng/m², ổn định so với đầu năm, nhưng tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Một số dự án cao cấp có mức giá từ 150 triệu đồng/m² trở lên.

Giá nhà ở liền kề, biệt thự tại Hà Nội hiện phổ biến trong khoảng 100–200 triệu đồng/m². Một số dự án cao cấp, có vị trí đắc địa... mức giá vượt 300 triệu đồng/m².

Còn tại TP.HCM, giá sơ cấp dao động trong khoảng 230–300 triệu đồng/m², tùy theo vị trí và dự án. Một số sản phẩm cao cấp tại khu trung tâm hoặc khu đô thị mới có hạ tầng hoàn chỉnh mức giá trên 300 triệu đồng/m².

Bộ Xây dựng: Giá chung cư hạng sang tại Hà Nội đạt 300 triệu đồng/m². (Ảnh: Minh Đức).

Tại một số thành phố lớn, đặc biệt là thành phố du lịch, giá nhà liền kề, biệt thự nhìn chung dao động khoảng 80–150 triệu đồng/m², tùy vị trí và hạ tầng. Cụ thể như Tại Đà Nẵng, giá cao khu vực ven biển, trung tâm phản ánh lợi thế về vị trí và tiềm năng khai thác về du lịch…

Đối với loại hình đất nền, theo Bộ Xây dựng, hiện tượng đất nền sốt giá cục bộ xảy ra tại một số địa bàn, khu vực thời điểm đầu năm 2025, tuy nhiên hiện nay đã được các địa phương kịp thời kiểm soát, nhờ đó thị trường đất nền dần ổn định hơn.

Tại Hà Nội, giá phổ biến từ 60–100 triệu đồng/m²; tại các khu vực phát triển như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức, gần tuyến metro hoặc khu đô thị mới, giá có thể vượt 200 triệu đồng/m².

Tại TP.HCM giá dao động từ 60–120 triệu đồng/m²; tại TP. Thủ Đức và các khu ven sông, giá chào bán có thể trên 200 triệu đồng/m².

Tại Đà Nẵng, giá phổ biến 40–60 triệu đồng/m², tập trung tại các quận ven biển và khu đô thị mới.

Giá nhà ở xã hội mới (sơ cấp) vẫn thấp hơn nhiều so với nhà thương mại, giá bán tạm tính chủ yếu khoảng 15 - 25 triệu đồng/m²), có biến động tăng hơn so với năm 2024.

Về nguồn cung dự án nhà ở, trong 9 tháng đầu năm 2025, có khoảng 1.071 dự án nhà ở thương mại đang trong quá trình triển khai. Cụ thể có 960 dự án đang triển khai xây dựng, với tổng quy mô khoảng 148.811 căn hộ chung cư và 249.312 căn nhà ở riêng lẻ; 73 dự án được khởi công mới, quy mô khoảng 31.967 căn, bao gồm 24.735 căn hộ chung cư và 7.232 căn nhà ở riêng lẻ, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 có 61 dự án); 38 dự án nhà ở thương mại đã hoàn thành mới xây dựng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 có 35 dự án).

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho biết, tổng số giao dịch bất động sản ước đạt khoảng 430.769 giao dịch, tăng không đáng kể (khoảng 1%) so với cùng kỳ năm 2024 (425.752 giao dịch). Thị trường có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn cục bộ, giao dịch tập trung tại các khu vực có hạ tầng đồng bộ, pháp lý minh bạch. Phân khúc nhà ở chung cư giao dịch tăng nhẹ tại các đô thị lớn, chủ yếu ở phân khúc trung cấp; nhà ở riêng lẻ giao dịch tập trung tại khu vực đã phát triển, các khu vực mới thiếu hạ tầng ghi nhận mức độ hấp thụ thấp; đất nền giao dịch chững lại, chỉ phục hồi tại các khu vực có pháp lý rõ ràng và quy hoạch hoàn chỉnh.

Đánh giá chung về thị trường 9 tháng đầu năm 2025, Bộ Xây dựng cho biết, thị trường bất động sản ghi nhận một số tín hiệu phục hồi, nhờ nỗ lực tháo gỡ vướng mắc về thể chế và chính sách.

Giao dịch tăng trong 06 tháng đầu năm, tuy nhiên sau đó chững lại tại một số khu vực do tâm lý quan sát và điều chỉnh kỳ vọng từ thị trường. Phân khúc nhà ở xã hội có chuyển biến tích cực về chính sách, song quy mô triển khai còn hạn chế.

Bộ Xây dựng cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: Nguồn cung sản phẩm nhà ở chủ yếu là phân khúc cao cấp và phân khúc trung cấp, thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân, đặc biệt thiếu nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Giá giao dịch bất động sản có xu hướng tăng dần theo năm và cơ bản chưa phản ánh đúng giá trị thực của bất động sản. Giá bất động sản cơ bản còn cao so với thu nhập bình quân của số đông người dân.

"Còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu và vượt quá khả năng chi trả của người dân có thu nhập trung bình, thấp tại khu vực đô thị", Bộ Xây dựng nhận định.