Giá chung cư ở đâu tăng mạnh nhất quý III/2025?

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) vừa công bố báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý III/2025: “Nhận diện những vấn đề bất cập và giải pháp cho giai đoạn phát triển mới”.

Theo đó, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng giá bán chung cư. Theo sau là Đà Nẵng, trong khi TP.HCM cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể ở cả giá bán. So với kỳ gốc, giá bán bình quân của các dự án tăng lần lượt: Hà Nội (96,2%), Đà Nẵng (72,6%) và TP.HCM (56,9%).

Trong đó, giá bán trung bình căn hộ chung cư trong quý III/2025 tại Hà Nội đạt mức trung bình 78,9 triệu đồng/m², tăng khoảng 5% so với quý trước. Đà tăng giá chủ yếu đến từ việc các chủ đầu tư tiếp tục chào bán giai đoạn tiếp theo với mức giá điều chỉnh tăng lên.

Tại TP.HCM ghi nhận mức giá bán bình quân là 81,6 triệu đồng/m². Tại Đà Nẵng ghi nhận giá bán bình quân đạt mức 67,4 triệu đồng/m², tăng khoảng 7% so với quý trước.

Trong giai đoạn 2019 - 2025, tốc độ tăng giá căn hộ tại Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội, cao hơn khoảng 1,6 lần so với TP.HCM. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự xuất hiện của nhiều dự án mới được chào bán với mức giá cao hơn đáng kể so với mặt bằng trước đó, góp phần thiết lập mặt bằng giá mới cho thị trường.

Giá bán căn hộ chung cư thương mại trong quý III cũng có dao động biên độ lớn, trung bình các dự án mở bán mới có giá 78 triệu đồng/m², hơn 30% nguồn cung mới có giá từ 100 triệu đồng/m² trở lên.

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng giá bán chung cư. (Ảnh: Minh Đức).

Riêng tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m². Tại TP.HCM (cũ), giá sơ cấp trung bình đạt 91 triệu/m², thấp hơn Hà Nội nhờ nguồn cung từ khu vực ngoại thành có mặt bằng giá thấp hơn đáng kể.

Lý giải về mức giá tăng này, theo VARS, tại Hà Nội, mặt bằng giá sơ cấp tăng mạnh, kéo theo mặt bằng giá toàn thị trường lên cao trong bối cảnh nhiều người dân sử dụng đầu tư bất động sản như là giải pháp để đối phó với lạm phát. Trên thị trường thứ cấp, giá tăng theo từng ngày, nhiều dự án căn hộ ghi nhận tăng từ vài trăm triệu đến tỷ đồng trong thời gian ngắn. Trong đó, các dự án trong khu đô thị có tốc độ tăng giá tốt nhất.

Tại TP.HCM, đà tăng giá căn hộ chung cư tiếp tục lan rộng, tập trung tại các dự án có pháp lý hoàn thiện, hưởng lợi từ các dự án hạ tầng và có mặt bằng giá hợp lý. Cuối quý III, làn sóng mạnh mẽ từ nhà đầu tư miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, giúp nhiều dự án "nổi sóng", một số dự án ghi nhận mức giá tăng 5% chỉ trong 1 tuần.

Giao dịch thứ cấp sôi động do thị trường sơ cấp giá cao và đều là sản phẩm hình thành trong tương lai, người mua chuyển hướng sang hàng chuyển nhượng. Nhưng thực tế lượng giao dịch không nhiều do nguồn hàng có sẵn trên thị trường thứ cấp khá hạn chế. Nhiều chủ sở hữu đang ở thực không có nhu cầu bán, còn nhà đầu tư thì đã chốt lời hoặc “quay xe” giữ hàng, kỳ vọng giá tiếp tục tăng.

"Giá bất động sản sẽ tiếp tục tăng khi dòng vốn rẻ tiếp tục được bơm ra nền kinh tế thúc đẩy nhu cầu đầu tư trong khi nguồn cung vẫn còn hạn chế so với nhu cầu. Trong bối cảnh quỹ đất khan hiếm và chi phí đất đai, vật liệu tăng mạnh, các chủ đầu tư duy trì chiến lược phát triển phân khúc giá cao nhằm đảm bảo lợi nhuận, đặc biệt khi phân khúc này vẫn được hấp thụ tốt nhờ nhóm khách hàng có năng lực tài chính tốt và kỳ vọng tích sản dài hạn", báo cáo của VARS cho hay.

Cũng theo báo cáo, giá bán sản phẩm biệt thự, liền kề, nhà phố trong quý III/2025 dao động từ 50-400 triệu đồng/m², đa số các dự án mở bán đều tăng giá bán khoảng 5-10% so với giai đoạn mở bán trước đó.

Giá bán sản phẩm thấp tầng tiếp tục duy trì đà tăng, khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh nguồn cung có sẵn khan hiếm, giá các sản phẩm cao tầng “leo thang", khiến một phần dòng vốn đầu tư dịch chuyển sang phân khúc thấp tầng. Khu vực Hà Nội ghi nhận mức tăng mạnh nhất, đặc biệt là tại các dự án có nền giá dưới 200 triệu đồng/m².