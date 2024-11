Loại củ cứ ra chợ là thấy, ăn vào vừa trẻ lâu lại sống thọ

Ngày nay, khoa học hiện đại đã chứng minh những lợi ích tuyệt vời của khoai tây đối với sức khỏe con người.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Khoai tây giàu kali, khoáng chất giúp điều hòa huyết áp. Kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó giảm áp lực lên thành mạch máu. Chất xơ trong khoai tây giúp giảm hấp thu cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Khoai tây còn cung cấp vitamin B6 tham gia vào quá trình chuyển hóa homocysteine, một axit amin có thể gây tổn thương mạch máu.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Chất xơ trong khoai tây giúp tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Khoai tây chứa tinh bột kháng, loại chất xơ prebiotic có lợi cho sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Chất xơ và các chất chống oxy hóa trong khoai tây còn có thể giúp bảo vệ tế bào ruột khỏi tác hại của các gốc tự do, giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Khoai tây dễ tìm ở chợ Việt lại cực giàu dinh dưỡng. (Ảnh: Getty Images)

Kiểm soát đường huyết

Khoai tây luộc, với chỉ số đường huyết thấp hơn đáng kể so với cơm trắng và bánh mì trắng, là lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn kiểm soát lượng đường trong máu. Tinh bột kháng trong khoai tây đóng vai trò như một "rào chắn" tự nhiên, làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường, giúp duy trì mức đường huyết ổn định. So với các loại tinh bột khác, khoai tây luộc chứa lượng chất xơ cao hơn, giúp tạo cảm giác no lâu hơn. Để tận dụng tối đa lợi ích của khoai tây, bạn nên chọn cách chế biến phù hợp như luộc và để nguội.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C dồi dào trong khoai tây là chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Khoai tây còn chứa các chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid và axit phenolic, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do.

Tốt cho sức khỏe xương

Khoai tây chứa nhiều khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe xương như kali, magie, phốt pho và canxi. Vitamin C trong khoai tây đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen, một thành phần chính của xương, giúp tăng cường độ bền và dẻo dai cho xương khớp. Để tận dụng tối đa lợi ích của khoai tây, hãy ăn cả vỏ vì phần lớn chất xơ và khoáng chất tập trung ở đây.

Khoai tây tốt cho sức khỏe xương nhưng ít người biết. (Ảnh: Istock)

Cải thiện chức năng não

Vitamin B6 trong khoai tây đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh, giúp cải thiện chức năng não. Glucose là nguồn năng lượng chính cho não bộ. Khoai tây cung cấp lượng glucose ổn định cho não hoạt động hiệu quả.

Chống viêm

Khoai tây, đặc biệt là phần vỏ, chứa một lượng đáng kể các chất chống oxy hóa như quercetin và vitamin C. Những chất này giúp bảo vệ tế bào, trung hòa các gốc tự do gây hại, từ đó giảm viêm nhiễm và ngăn ngừa tổn thương tế bào, là yếu tố nguy cơ hàng đầu của nhiều bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường và một số loại ung thư

Làm đẹp da

Vitamin C trong khoai kích thích sản xuất collagen, giúp da săn chắc, đàn hồi và giảm nếp nhăn. Các chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, ngăn ngừa lão hóa da. Khoai tây nghiền có thể được sử dụng làm mặt nạ dưỡng da, giúp làm sáng da, giảm mụn và mờ thâm.