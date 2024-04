(VTC News) -

Dưới đây là những điều xảy ra với cơ thể khi bạn ăn khoai tây thường xuyên.

Có được mức năng lượng bền vững

Báo Vietnamnet dẫn chia sẻ của tiến sĩ Patricia Varacallo - bác sĩ gia đình, đồng thời là chuyên gia về lối sống trên tờ The Healthy cho biết, một trong những tác động đáng chú ý nhất trong tuần ăn khoai tây là mức năng lượng được duy trì ổn định.

Carbohydrate trong khoai tây giúp giải phóng năng lượng dần dần và ổn định hơn so với mức tăng đột biến nhanh chóng của đường đơn trong thực phẩm chế biến sẵn.

Không cần bữa ăn nhẹ vào giữa buổi sáng hoặc một lượng caffeine vào buổi chiều, tiến sĩ Patricia Varacallo vẫn duy trì sự tỉnh táo ổn định suốt cả ngày - minh chứng cho khả năng ổn định năng lượng của khoai tây.

Cảm thấy no lâu hơn

Hàm lượng chất xơ của khoai tây góp phần đáng kể giảm cảm giác thèm ăn. Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa, cho phép hấp thụ chất dinh dưỡng ổn định hơn. Ăn cả vỏ khoai tây sẽ tận dụng tối đa lợi ích chất xơ nhưng cần làm sạch thật kỹ để loại bỏ bụi bẩn.

Điều này không chỉ giúp tiến sĩ Patricia Varacallo duy trì mức năng lượng ổn định mà còn cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Ăn khoai tây mang lại cảm giác no lâu hơn, giảm tần suất và cường độ của cơn đói.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn khoai tây 1 tuần?

Cơ bắp sẽ được thư giãn hơn

Báo Thanh Niên chia sẻ một nghiên cứu năm 2016 từ các nhà khoa học Đại học Harvard (Mỹ) trên tờ Eat This, Not That! cho biết, chất điện giải kali, giống như các chất điện giải khác, rất cần thiết cho sức khỏe và sự phục hồi của cơ bắp, nó hydrat hóa các sợi và mô, giúp cơ bắp của chúng ta co lại và thư giãn như mong muốn.

Tin tốt cho những người thích ăn khoai tây là một củ khoai tây chứa đầy đủ 20% lượng kali được khuyến nghị hằng ngày của bạn. Đây là thực phẩm được xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng Nguồn thực phẩm về Kali của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Chống lại bệnh mắt và ung thư phổi

Theo Dịch vụ Nghiên cứu Nông nghiệp (USDA), tất cả khoai tây đều chứa một số chất chống ô xy hóa có lợi, và những loại có thịt màu đỏ và tím là năng lực chống ô xy hóa.

Chúng chứa carotenoid, như PubMed giải thích, có thể bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi bệnh về mắt và chống lại ung thư phổi ở những nhóm có nguy cơ.

Bên cạnh những lợi ích mang lại khi tiêu thụ khoai tây liên tục trong một tuần thì bạn cũng gặp phải một số vấn đề sức khỏe.

Bên cạnh những lợi ích khoai tây mang lại cho cơ thể, bạn có thể gặp phải một vài vấn đề sức khoẻ khi ăn quá nhiều khoai tây như:

Nguy cơ mắc tiểu đường loại 2

Việc tiêu thụ nhiều khoai tây hơn (bao gồm khoai tây nướng, luộc hoặc nghiền và khoai tây chiên) liên quan đáng kể đến nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Những người tham gia nghiên cứu ăn ba phần ăn mỗi tuần có nguy cơ cao hơn những người ăn ít hơn một phần ăn mỗi tuần, và những người ăn bảy phần ăn trở lên có nguy cơ cao nhất.

Ngoài ra, ăn khoai tây chiên nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với ăn khoai tây nướng, luộc hoặc nghiền.

Nguy cơ bị tăng huyết áp

Cứ ba người Mỹ thì có một người bị tăng huyết áp, và tám trong số mười người thậm chí không biết bệnh này.

Thật không may cho những người yêu thích khoai tây, nghiên cứu tác động của loại rau củ đối với cơ thể đã phát hiện ra rằng ăn nhiều khoai tây nướng, luộc hoặc nghiền và khoai tây chiên có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển bệnh cao huyết áp ở đàn ông trưởng thành và phụ nữ.