Lộ diện 2 vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương SEA Games 33

(VTC News) -

Sáng 10/12, đoàn thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên tại SEA Games 33. Cặp võ sĩ Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích đạt 47,5 điểm ở nội dung biểu diễn đôi (Duo show) môn jujitsu. Thành tích của hai vận động viên Việt Nam đứng thứ ba sau 2 đôi chủ nhà thái Lan.

Phần biểu diễn của 2 vận động viên Việt Nam

Đoàn thể thao Việt Nam có vận động viên tranh tài ở 17 môn thể thao. Các môn có thể mang về huy chương vàng đầu tiên là bơi, jujitsu, taekwondo, đua thuyền.

Ở môn taekwondo, các nội dung quyền luôn là thế mạnh của đội tuyển Việt Nam. Các vận động viên Việt Nam sẽ tranh tài ở 6 nội dung.

Trần Hưng Nguyên cũng là gương mặt được kỳ vọng ở nội dung 200 m bơi hỗn hợp. Anh chính là đương kim vô địch SEA Games trên đường bơi này. Ngoài ra, Nguyễn Quang Thuấn cũng có cơ hội cạnh tranh huy chương.

Sau tấm huy chương đồng của Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích, đội tuyển jujitsu Việt Nam có thể gặt hái thêm thành tích ở các nội dung đối kháng. Có 8 vận động viên Việt Nam tranh tài ở 4 hạng cân là Lê Kiên, Đào Hồng Sơn, Đặng Đình Tùng, Văn Sửu, Triệu Thị Hải Yến, Phụng Mùi Nhình, Hà Thị Ánh Uyên, Vũ Thị Anh Thư.

Trong đó, ngôi sao của jujitsu Việt Nam là Đào Hồng Sơn là niềm hy vọng vàng. Ở hạng cân 56 kg, võ sĩ này không có đối thủ ở tầm châu Á.

Lịch thi đấu Jujitsu SEA Games 33 hôm nay 10/12

Từ 9h: Vòng loại và chung kết

- Nam Fighting 62 kg: Lê Kiên vs Godwin Langbayan (Philippines), Đào Hồng Sơn vs Mathupan Naphat (Thái Lan)

- Nam Fighting 77 kg: Đặng Đình Tùng vs Slayman Phomsavath (Lào), Văn Sửu vs Tan Jedd Shi Jie (Singapore)

- Nữ Fighting 52 kg: Triệu Thị Hải Yến (chưa xác định đối thủ), Phụng Mùi Nhình vs Seah Ivy Jin Shan (Singapore)

- Nữ Fighting 63 kg: Hà Thị Ánh Uyên vs Maria Elita Kerr (Philippines) và Leakkhew Suchanard (Thái Lan), Vũ Thị Anh Thư vs Ervika Zaman (Singapore) và Senatham Orapa (Thái Lan)

- Nam Duo Show: Sái Công Nguyên, Nguyễn Anh Tùng

- Nữ Duo Show: Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích.