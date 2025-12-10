Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 10/12: Kết quả đội tuyển Việt Nam mới nhất

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất
Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên 10/12 của SEA Games 33, có 9 môn thể thao, 32 nội dung trao huy chương gồm môn bơi (6 bộ huy chương), cầu lông (2), đua thuyền (6), cờ vua (1), mã cầu (1), jujitsu (6), bi sắt (2), taekwondo (6) và bóng gỗ (2).
XH Đoàn TT HCV HCB HCĐ Tổng 1 Brunei 0 0 0 0 2 Campuchia 0 0 0 0 3 Indonesia 0 0 0 0 4 Lào 0 0 0 0 5 Malaysia 0 0 0 0 6 Myanmar 0 0 0 0 7 Philippines 0 0 0 0 8 Singapore 0 0 0 0 9 Thái Lan 0 0 0 0 10 Timor Leste 0 0 0 0 11 Việt Nam 0 0 0 0
Cơ hội giành HCV của đoàn Việt Nam
Đoàn thể thao Việt Nam có vận động viên tranh tài ở 17 môn thể thao. Các môn có thể mang về huy chương vàng đầu tiên là bơi, jujitsu, taekwondo, đua thuyền.
Ở môn taekwondo, các nội dung quyền luôn là thế mạnh của đội tuyển Việt Nam. Các vận động viên Việt Nam sẽ tranh tài ở 6 nội dung.
Trần Hưng Nguyên cũng là gương mặt được kỳ vọng ở nội dung 200 m bơi hỗn hợp. Anh chính là đương kim vô địch SEA Games trên đường bơi này. Ngoài ra, Nguyễn Quang Thuấn cũng có cơ hội cạnh tranh huy chương.
Ngôi sao của jujitsu Việt Nam là Đào Hồng Sơn thi đấu ngay trong ngày đầu tiên. Ở hạng cân 56 kg, võ sĩ này không có đối thủ ở tầm châu Á.
Lịch thi đấu các môn khác
Bóng chày (nam)
10h: Việt Nam vs Indonesia
Đua thuyền kayak và canoe
Từ 9h: Vòng loại các nội dung
- Kayak đôi hỗn hợp 500m: Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo
- Canoe đơn nam 500m: Phạm Hồng Quân
- Canoe đôi nữ 500m: Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương
- Kayak 4 hỗn hợp 500m: Nguyễn Hoàng Duy, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị hường, Nguyễn Thanh Danh
Từ 13h: Bán kết, chung kết các nội dung
Cờ vua
8h: Chung kết đồng đội nam cờ chớp - Bảo Khoa, Võ Thành Ninh, Đào Thiên Hải, Vũ Hoàng Gia Bảo
Xe đạp địa hình
9h30: Nữ đổ đèo - Nguyễn Thị Huyền Trang
Thể dục dụng cụ
10h: Vòng loại các nội dung
- Nam sàn: Trịnh Hải Khang
- Nam ngựa tay quay: Đặng Ngọc Xuân Thiện
- Nam vòng treo: Nguyễn Văn Khánh Phong
- Nam nhảy chống: Trịnh Hải Khang
- Nam xà kép, xà đơn: Đinh Phương Thành
- Nữ nhảy chống: Nguyễn Thị Quỳnh Như
- Nữ xà lệch, cầu thăng bằng: Lê Thị Thanh Phượng, Trần Đoàn Quỳnh Nam
- Nữ sàn: Trần Đoàn Quỳnh Nam
Bóng ném
13h: Việt Nam vs Philippines (nữ)
17h: Việt Nam vs Singapore (nam)
Bi sắt
9h30: Vòng loại các nội dung
17h: Chung kết
Đua thuyền buồm
19h: Vòng 1 các nội dung
Quần vợt
9h: Vòng 1/8 đồng đội nữ - Việt Nam vs Philippines
Lịch thi đấu MMA
Từ 9h: Vòng loại các nội dung
- Nữ hiện đại 54 kg: Lê Ngọc Thu vs vs Vallensia Fahira Hotmauli (Indonesia) và Gloria Isabelle Hoong (Malaysia)
- Nam hiện đại 65 kg: Quàng Văn Minh vs Jean Claude Saclag (Philippines) và Tongsaluay Sikaret (Thái Lan)
- Nam truyền thống 56 kg: Phạm Văn Nam vs Elouie Federic Sevilla (Philipines) và Sutharang Norachart (Thái Lan)
- Nam hiện đại 60 kg: Trần Ngọc Lượng vs vs Chai Kai Hei (Malaysia) và Kongsrichai Kritsada (Thái Lan)
- Nữ hiện đại 60 kg: Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa vs Meri Ann Geli Bulaong (Philippines)
- Nữ truyền thống 54 kg: Dương Thị Thanh Bình vs Giezel Daya (Philippines).
Lịch thi đấu Taekwondo
11h: Chung kết đôi quyền tiêu chuẩn - Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Thị Kim Hà
13h: Chung kết đồng đội nam nữ quyền tiêu chuẩn - Nguyễn Trọng Phúc, Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng
14h: Chung kết đồng đội nữ quyền tiêu chuẩn - Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên
15h: Chung kết đồng đội nam nữ quyền tự do - Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân
Lịch thi đấu môn bơi
Từ 9h: Vòng loại các nội dung
- Nam 200m hỗn hợp: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn
- Nam 200m bướm: Võ Thị Mỹ Tiên
- Nam 100m tự do: Trần Văn Nguyễn Quốc, Lương Nino
- Nữ 50m ếch (nữ): Nguyễn Thúy Hiền
- Nữ 100m ngửa: Cao Văn Dũng, Trịnh Trường Vinh
Từ 18h: Chung kết các nội dung trên và Tiếp sức nữ 4x100m tự do
Lịch thi đấu bóng chuyền nữ
15h: Việt Nam vs Myanmar
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở cùng bảng với Myanmar, Malaysia và Indonesia, thi đấu trong 3 ngày liên tục. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cần đứng đầu bảng hoặc nhì bảng để giành quyền vào bán kết.
Lịch thi đấu bóng rổ
11h45: Philippines vs Việt Nam (nam)
12h25: Thái Lan vs Việt Nam (nữ)
15h55: Việt Nam vs Lào (nam)
17h20: Việt Nam vs Lào (nữ).
Lịch thi đấu boxing
14h: Vòng loại các nội dung
- Nữ 45-48 kg: Ngô Ngọc Linh Chi vs Merlin Tomatal (Indonesia)
- Nam 57 kg: Nguyễn Văn Đương vs Grigorio De Jesus (Timor Leste)
- Nam 69 kg: Nguyễn Đức Ngọc vs Mark Fajardo (Philippines)
Lịch thi đấu Jujitsu
Từ 9h: Vòng loại và chung kết
- Nam Fighting 62 kg: Lê Kiên vs Godwin Langbayan (Philippines), Đào Hồng Sơn vs Mathupan Naphat (Thái Lan)
- Nam Fighting 77 kg: Đặng Đình Tùng vs Slayman Phomsavath (Lào), Văn Sửu vs Tan Jedd Shi Jie (Singapore)
- Nữ Fighting 52 kg: Triệu Thị Hải Yến (chưa xác định đối thủ), Phụng Mùi Nhình vs Seah Ivy Jin Shan (Singapore)
- Nữ Fighting 63 kg: Hà Thị Ánh Uyên vs Maria Elita Kerr (Philippines) và Leakkhew Suchanard (Thái Lan), Vũ Thị Anh Thư vs Ervika Zaman (Singapore) và Senatham Orapa (Thái Lan)
- Nam Duo Show: Sái Công Nguyên, Nguyễn Anh Tùng
- Nữ Duo Show: Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích
