Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 10/12: Kết quả đội tuyển Việt Nam mới nhất

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên 10/12 của SEA Games 33 , có 9 môn thể thao, 32 nội dung trao huy chương gồm môn bơi (6 bộ huy chương), cầu lông (2), đua thuyền (6), cờ vua (1), mã cầu (1), jujitsu (6), bi sắt (2), taekwondo (6) và bóng gỗ (2).

Cơ hội giành HCV của đoàn Việt Nam

Đoàn thể thao Việt Nam có vận động viên tranh tài ở 17 môn thể thao. Các môn có thể mang về huy chương vàng đầu tiên là bơi, jujitsu, taekwondo, đua thuyền.

Ở môn taekwondo, các nội dung quyền luôn là thế mạnh của đội tuyển Việt Nam. Các vận động viên Việt Nam sẽ tranh tài ở 6 nội dung.

Trần Hưng Nguyên cũng là gương mặt được kỳ vọng ở nội dung 200 m bơi hỗn hợp. Anh chính là đương kim vô địch SEA Games trên đường bơi này. Ngoài ra, Nguyễn Quang Thuấn cũng có cơ hội cạnh tranh huy chương.

Ngôi sao của jujitsu Việt Nam là Đào Hồng Sơn thi đấu ngay trong ngày đầu tiên. Ở hạng cân 56 kg, võ sĩ này không có đối thủ ở tầm châu Á.