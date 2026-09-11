Link xem trực tiếp Huế vs Sài Gòn 15h30 ngày 11/9, giải Hạng Nhất

(VTC News) -

Trận Huế đấu với Sài Gòn (ASU) thuộc vòng 1 giải Hạng Nhất 2026/27 diễn ra lúc 15h30 ngày 11/9 trên sân vận động Tự Do. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Huế đấu với Sài Gòn trên hệ thống của FPT Play và TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Huế đấu với Sài Gòn nhanh nhất.

Xem trực tiếp Huế vs Sài Gòn trên kênh nào?

FPT Play và TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026/27 tại Việt Nam. Trận Huế vs Sài Gòn được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play và TV360, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Huế vs Sài Gòn có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play, TV360 trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Huế và Bình Minh Sài Gòn được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Huế vs Sài Gòn hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Huế đấu với Sài Gòn được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Huế vs Sài Gòn (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hue-binh-minh-sai-gon-6aa21cc8fafac4fea6e181db?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Huế vs Sài Gòn trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Huế vs Sài Gòn

Để chuẩn bị cho mùa giải, CLB Bóng đá Huế thi đấu 8 trận giao hữu với các đối thủ gồm Bắc Ninh, PVF-CAND, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thể Công Viettel và SHB Đà Nẵng. Đây là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá nhân sự, thử nghiệm đội hình và hoàn thiện phương án chiến thuật trước khi bước vào cuộc đua chính thức.

CLB Bóng đá Huế bước vào mùa giải mới với lực lượng trẻ, thuộc nhóm thấp nhất giải. Bộ khung của đội bóng Cố đô không có nhiều xáo trộn khi phần lớn cầu thủ chủ chốt tiếp tục là những gương mặt trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB.

Trong khi đó, CLB Bóng đá Sài Gòn tham dự giải hạng Nhất mùa này trên cơ sở kế thừa lực lượng từ CLB Bóng đá Đồng Tháp. Nhiều cầu thủ chủ chốt của đội bóng cũ tiếp tục được giữ lại, giúp tân binh này không phải bắt đầu quá trình xây dựng đội hình từ con số không. Việc các cầu thủ đã có thời gian dài thi đấu cùng nhau cũng mang lại lợi thế nhất định về khả năng phối hợp và sự ăn ý trong lối chơi.

Ở mùa giải trước, thành tích đối đầu giữa hai đội khá cân bằng. Đồng Tháp thắng đậm 3-0 trong trận lượt đi, trước khi CLB Bóng đá Huế đáp trả bằng chiến thắng 1-0 ở màn tái đấu.