Link xem trực tiếp Hải Phòng vs Cần Thơ 18h ngày 20/9, Cúp Quốc gia

(VTC News) -

Trận Hải Phòng vs Thép Cần Thơ diễn ra lúc 18h ngày 20/9 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), thuộc vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play và TV360.

Xem trực tiếp Hải Phòng vs Cần Thơ trên kênh nào?

Trận Hải Phòng vs Thép Cần Thơ ngày 20/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng của FPT Play, gồm ứng dụng dành cho thiết bị di động và website chính thức tại địa chỉ fptplay.vn. Ngoài ra, TV360 cũng tiếp sóng trực tiếp trận đấu.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play, TV360 bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play hoặc TV360 từ Google Play (CH Play) đối với Android và App Store đối với iOS.

Trận Hải Phòng vs Cần Thơ được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hải Phòng vs Cần Thơ hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hải Phòng đấu với Cần Thơ được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hải Phòng vs Cần Thơ (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/hai-phong-thep-can-tho-6aacad784260080047125fc5

Để xem trực tiếp Hải Phòng vs Cần Thơ trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Hải Phòng vs Cần Thơ

Hải Phòng bước vào Cúp Quốc gia sau chiến thắng 3-1 trước HAGL tại V.League ngày 13/9. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng đất Cảng thắng 2, hòa 2 và thua 6, ghi 11 bàn, nhận 18 bàn thua. Chiến thắng còn lại trong chuỗi trận này là trận thắng Bình Dương 4-2 hồi tháng 5.

Thép Cần Thơ vừa thua Hưng Yên 0-3 ở vòng mở màn giải Hạng Nhất ngày 12/9. Trong 10 trận gần nhất được thống kê, đội bóng này thắng 3, hòa 3 và thua 4, ghi 12 bàn, thủng lưới 14 lần.

Thép Cần Thơ là tên tuổi mới xuất hiện ở hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2026-2027. Đội bóng tiếp quản lực lượng và suất thi đấu của CLB Quảng Ninh trước khi đổi tên. Đây là lần đầu Hải Phòng gặp Thép Cần Thơ dưới tên gọi hiện tại.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Hải Phòng vs Cần Thơ mới nhất.