Link xem trực tiếp Hà Nội vs Đà Nẵng 19h15 ngày 20/9, Cúp Quốc gia

(VTC News) -

Trận Hà Nội vs Đà Nẵng diễn ra lúc 19h15 ngày 20/9 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), thuộc vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, HTV Thể thao, TV360 và MyTV.

Xem trực tiếp Hà Nội vs Đà Nẵng trên kênh nào?

Trận Hà Nội vs Đà Nẵng ngày 20/9 được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play, gồm website chính thức tại địa chỉ fptplay.vn và ứng dụng dành cho thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên HTV Thể thao, TV360 và MyTV.

Người xem có thể truy cập FPT Play, TV360 hoặc MyTV bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS. Với HTV Thể thao, người xem có thể theo dõi trên hệ thống truyền hình có phân phối kênh này.

Trận Hà Nội vs Đà Nẵng được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hà Nội vs Đà Nẵng hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hà Nội đấu với Đà Nẵng được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hà Nội vs Đà Nẵng (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/ha-noi-shb-da-nang-6aacb459247f76ae7834339c

Để xem trực tiếp Hà Nội vs Đà Nẵng trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Hà Nội vs Đà Nẵng

Hà Nội bước vào Cúp Quốc gia sau 2 thất bại liên tiếp tại V.League, lần lượt thua TP.HCM 1-3 và Sông Lam Nghệ An 1-4. Trong 10 trận gần nhất được thống kê, đội bóng thủ đô thắng 5, hòa 1 và thua 4, ghi 19 bàn và nhận 18 bàn thua.

Đà Nẵng vừa thắng Nam Định 3-0 ngày 11/9. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng miền Trung thắng 4, hòa 3 và thua 3, ghi 20 bàn, thủng lưới 12 lần. Đà Nẵng có 4 trận giữ sạch lưới trong chuỗi này.

Hà Nội chiếm ưu thế trong 10 lần đối đầu gần nhất với Đà Nẵng, thắng 7 trận, hòa 1 và thua 2. Lần gặp gần nhất ngày 1/5/2026, Hà Nội thắng Đà Nẵng 2-1 trên sân Hàng Đẫy.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Hà Nội vs Đà Nẵng mới nhất.