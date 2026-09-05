Link xem trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 19h15 ngày 5/9

(VTC News) -

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 1 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 5/9 tại sân Hàng Đẫy. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Công an Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play.

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Trận Công an Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play. Khán giả xem trực tiếp Công an Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.

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Link FPT Play trực tiếp bóng đá vòng 1 V.League 2026-2027 trận Công an Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

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Thông tin trận Công an Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Công an Hà Nội bước vào mùa giải mới với thử thách lớn về thể lực khi lịch thi đấu trải rộng trên 5 mặt trận. Trong đó, đáng chú ý nhất là vòng phân hạng AFC Champions League Elite.

Ngay cả khi không có đội hình mạnh nhất, thầy trò HLV Mano Polking vẫn đánh bại Adelaide United ở vòng play-off, phần nào cho thấy lực lượng có chiều sâu của đội bóng ngành Công an. CAHN sau đó tiếp tục có bước chạy đà thuận lợi khi thắng Công an TP.HCM 5-0 để giành Siêu Cúp Quốc gia.

Hà Tĩnh cũng bước vào mùa giải mới với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một số điều chỉnh về lực lượng. Dù vậy, nếu đặt lên bàn cân về chất lượng nhân sự lẫn số lượng phương án thay thế, CAHN vẫn chiếm ưu thế. Cộng thêm phong độ hưng phấn và điểm tựa sân nhà, đoàn quân của HLV Mano Polking có cơ sở để đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm ở vòng đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh không phải là đối thủ dễ chịu đối với đội bóng ngành Công an. Thống kê 5 cuộc chạm trán gần nhất cho thấy CAHN chỉ có 2 chiến thắng, trong khi 3 trận còn lại đều kết thúc với tỷ số hòa. Thành tích này báo hiệu đội chủ nhà có thể phải đối mặt với không ít khó khăn nếu muốn có khởi đầu thuận lợi.