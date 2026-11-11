Linh hoạt ưu đãi, Toyota giúp người mua chủ động trước mùa cao điểm cuối năm

(VTC News) -

Theo các chuyên gia thị trường, giá ô tô đang ở mức tốt nhất cho người mua trong khoảng 10 năm trở lại đây. Nhưng với nhiều người Việt, đặc biệt là các gia đình, mua ô tô vẫn là một quyết định lớn, bởi khoản đầu tư ban đầu không nhỏ và tâm lý ô tô là tiêu sản.

Thêm đó, ở thời điểm lãi suất thị trường còn nhiều biến động, những người có dự định mua xe trả góp càng lo lắng về lãi suất thả nổi sau thời gian được ưu đãi. Nắm bắt điều đó, Toyota đã điều chỉnh chương trình ưu đãi tháng 11 để người mua được chọn ưu đãi giảm trực tiếp chi phí ban đầu với mức giảm lệ phí trước bạ, hoặc nhận ưu đãi lãi suất kéo dài đến 24 tháng.

Linh hoạt lựa chọn xe và ưu đãi mua xe Toyota cuối năm

Có 6 mẫu xe được Toyota áp dụng khuyến mại trong tháng 11. Trong đó, 5 mẫu là SUV và MPV cùng các phiên bản hybrid. Danh sách này bám sát xu hướng người mua ngày càng chuộng xe gầm cao, nhiều chỗ ngồi và công nghệ thân thiện môi trường mà không phải thay đổi thói quen sử dụng.

Khách mua Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross được chọn một trong hai gói hỗ trợ. Gói thứ nhất là ưu đãi lãi suất vay kéo dài 24 tháng, với mức 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 18 tháng tiếp.

Tháng 11, Toyota triển khai ưu đãi lãi suất cố định lên tới 24 tháng giúp giảm áp lực cho người mua trong bối cảnh thị trường biến động.

Gói thứ hai là hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm trực tiếp vào chi phí lăn bánh. Yaris Cross HEV được giảm 100% phí trước bạ - tương đương 74 triệu đồng, còn bản máy xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.

Corolla Cross được giảm 50% lệ phí trước bạ cho cả bản xăng và HEV, tương ứng 41-43,5 triệu đồng. Riêng Innova Cross, tất cả các phiên bản đều được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm 1 năm bảo hiểm vật chất xe, tổng giá trị quy đổi 45-60 triệu đồng.

Xe gầm cao đang lên ngôi, nhưng Toyota không vì thế mà để phân khúc sedan “chìm”. Vios vẫn giữ lượng bán ổn định với nhóm khách hàng mua xe lần đầu, những người cần một mẫu xe bền bỉ, an toàn và dễ làm quen.

Khách hàng mua Toyota Vios cũng được gói ưu đãi đúng với nhu cầu cá nhân.

Tháng này, Vios cũng có hai lựa chọn khuyến mại. Một là chương trình ưu đãi lãi suất vay kéo dài trong 24 tháng (0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 18 tháng tiếp) hoặc hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương ứng mức 46 - 54 triệu đồng giảm trực tiếp vào chi phí lăn bánh.

Điểm đáng chú ý của khuyến mại tháng này nằm ở độ dài của lãi suất cố định. Trong khi nhiều gói vay trên thị trường chỉ ưu đãi 12 tháng đầu, việc được cố định 24 tháng, trong đó 6 tháng đầu không phát sinh lãi, giúp chủ xe biết rõ khoản phải trả mỗi tháng trong hai năm đầu, giảm đáng kể áp lực.

Bộ đôi Toyota B-MPV giữ sức cạnh tranh với ưu đãi tháng 11

Riêng Veloz Cross và Avanza Premio, khách hàng được hưởng đồng thời hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng 1 năm bảo hiểm vật chất với tổng giá trị ưu đãi là 70 - 75 triệu đồng cho Veloz Cross và 60 - 65 triệu đồng cho Avanza Premio, cùng lãi suất 0% cố định trong 12 tháng đầu, 7,99%/năm cố định trong 12 tháng tiếp theo.

Veloz Cross là “ngoại lệ” khi được hưởng đồng thời giảm 100% phí trước bạ và ưu đãi lãi suất vay.

Phân khúc MPV gầm cao cỡ nhỏ chịu không ít cạnh tranh từ xe điện với lợi thế về chi phí nhiên liệu. Dù vậy, MPV chạy xăng không vì thế mà mất chỗ đứng, bởi chọn loại xe nào còn tùy vào nhu cầu và hoàn cảnh sử dụng của mỗi người.

Với những người thường chạy đường dài xuyên tỉnh, không muốn bận tâm chuyện trạm sạc hay thời gian chờ sạc, hoặc sống ở tỉnh lẻ nơi hạ tầng sạc chưa phủ rộng, các mẫu MPV xăng như Veloz Cross vẫn là lựa chọn thuận tiện. Xe xăng cũng có khả năng thanh khoản cao trên thị trường xe cũ sau 3 - 5 năm sử dụng, giúp chủ xe giữ được đáng kể giá trị khoản đầu tư.

Khả năng gập ngả linh hoạt ở cả 2 hàng ghế đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

Người dùng còn chọn Veloz Cross vì sự linh hoạt. Xe đủ 7 chỗ thoải mái cả về không gian và tiện ích cho cả gia đình trong những chuyến đi xa. Khi cần chở hàng, các hàng ghế có thể gập thành một mặt phẳng để gia tăng tối đa không gian. Còn khi kết hợp chở người và đồ, hàng ghế thứ ba dễ dàng gập theo tỷ lệ 60:40 tùy nhu cầu.

Ngoài ra, Hilux, Camry, Alphard (tất cả các phiên bản) cũng được hưởng các chính sách ưu đãi lãi suất từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN). Công ty này còn triển khai chương trình vay “trả trước 0 đồng” cho các đối tượng đặc thù.

Với 6 mẫu xe từ sedan, SUV đến MPV, cùng ưu đãi kéo dài đến hết tháng 11, người mua có thể thong thả chọn mẫu xe hợp với nhu cầu và gói hỗ trợ hợp với tài chính của gia đình, trước khi thị trường bước vào cao điểm cuối năm.